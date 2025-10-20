2 órája
Letolt nadrággal az egész osztály előtt - a megbotránkoztató eset egy Tisza-menti községben történt
Megbotránkoztató, döbbenete esetek, amelyek az elmúlt évtizedben estek meg Hevesben. Volt razzia bordélyházban, szexuális visszaélések miatt is indult eljárás, de előfordult olyan is, hogy egy diák tanóra közben letolt nadrágban hívta fel magára a figyelmet. Büntetőügy lett belőle.
Nem mindennapi eset miatt kellett eljárnia 2021-ben az Egri Járási Ügyészségnek. Az egyik Tisza-menti községben a helyi általános iskola 14 esztendős tanulója magyarórán felállt a padból, s amíg a tanárnő az osztálynak háttal a táblára írt, letolta a nadrágját, s a diáktársai előtt önkielégítést imitált. Erre sziszegéssel, csettintéssel próbálta ráirányítani a többiek figyelmét. A fiú egyébként nem először tett ekképpen. A vádhatóság szeméremsértés vétségével vádolta meg a fiatalkorút. Azt indítványozta, hogy a bíróság jóvátételi munka intézkedést alkalmazzon a vádlott ellen, s rendelje el a pártfogó felügyeletét. Akadt sajnos szexuális visszaélés miatt indult bűnügy is.
A szexuális visszaélést szigorúan büntetik
Ha 18 évnél idősebb ember egy 14 esztendő alattival szexuális cselekményt folytat, vagy őt arra bírja rá, hogy mással szexeljen, akkor állapítható meg szexuális visszaélés. Ezt a bűntettet egytől öt évig tartó szabadságvesztéssel bünteti a Btk. A törvény 198. szakasza alapján három évre kerülhet rács mögé az a 18 esztendő feletti polgár, aki a 14 év alatti gyermeket igyekszik rábírni szexuális cselekedetre, akár vele, akár mással. Még súlyosabbak a szankciók, ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll. Akkor is, ha a tettes a szexuális visszaélést a sértettel fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el.
Nemi aktust folytattak tizenéves fiúkkal
A nemzetközi egyezményekben foglalt előírások kimondják, hogy az kapjon szigorú büntetést, aki a beleegyezési korhatárt el nem ért kiskorúval folytat nemi kapcsolatot. Ebbe a körbe tartozik a grooming is, amikor gyermeket online szexuális találkozásra bírnak rá. A Lőrik Ügyvédi Iroda értelmezése szerint a hazai jogban 14 esztendő a beleegyezési korhatár. A 14-18 év közötti fiatallal való szexuális kapcsolat viszont akkor von maga után szankciót, ha az elkövető hatalmi vagy befolyási viszonnyal él vissza.
Jellemző vármegyei példa: két éve márciusban hozta nyilvánosságra a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy gyermekprostitúció kihasználása és szexuális visszaélés bűntettek gyanúja miatt indított eljárást a bűnügyi osztály két egri férfi ellen. A nyomozók kiderítették, hogy az 58 éves K. F. és a 68 esztendős S. A. 2022 ősze óta két tizenéves fiúval több alkalommal szexuális aktust folytatott, amiért anyagi ellenszolgáltatást adtak nekik. A gyanú szerint a férfiak az együttlétekről videófelvételeket is készítettek a lakásukban.
A Btk. 205. paragrafusa úgy rendelkezik, hogy az valósítja meg a szeméremsértés bűntettét, aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja. Alapesetben három évig juttatható fegyintézetbe.
Öt esztendei szabadságvesztés-büntetést kaphat az, aki a 18. életévén túl van, s a bűntényt 14 év alatti személy előtt követi el. Feltétel, hogy súlyosabb bűncselekmény ne valósuljon meg.
A Lőrik Ügyvédi Iroda jogmagyarázata szerint különbség tehető a szeméremsértés eltérő módjai alapján: enyhébb az, ha valaki nyilvánosan vagy mások előtt fedetlenül mutatja meg a nemi szervét, a „szeméremtestét”, s ezzel megsérti a szeméremérzet határait. Súlyosan szeméremsértő cselekedet, ha a tettes tudatosan, hivalkodóan vagy kihívóan mutatja meg magát, például exhibicionista módon. Ha az elkövető célja a nemi vágy felkeltése vagy kielégítése, és ezt másoknak sokszor akaratuk ellenére végig kell nézniük, az már pornográf szeméremsértésnek minősül.
Jó tudni, hogy ha valaki meztelenkedik, mutogatja magát közterületen, de ez a tette nem más ellen irányul, akkor szabálysértésről van szó. Ám bűncselekmény, ha e cselekedet célja a nemi vágy felkeltése vagy kielégítése más személy kárára.
Megszerzés mással való szexuális együttlétre
Büntetés jár a kerítőknek, illetve a prostitúció elősegítőinek is a Btk. alapján. A kerítés a 200. paragrafus értelmében nem más, mint hogy a tettes valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez azért, hogy ebből hasznot húzzon magának. Három év szabadságvesztés is lehet a szankció ellene. Egytől öt esztendő akkor, ha 18 év alatti fiatalt prostitúcióra felajánl vagy felhív.
Ha üzletszerű elkövetést állapít meg a bíróság, úgy a vádlott kettőtől nyolc évig kerülhet fegyintézetbe. Öttől tíz esztendeig is rács mögé juttatható az, aki a bűntényt 18 év alatti személy, illetve a hozzátartozója, nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló sérelmére, vagy a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, továbbá megtévesztéssel, erőszakkal vagy fenyegetéssel követi el. S az is, aki különös visszaeső.
Lényeges szempont, hogy a kerítés, mint deliktum meghatározó fogalma a „megszerzés”. Az történhet közvetlen, pszichikai ráhatással, lehet folyamatos győzködés, fenyegetés, vagy erőszak is. Megeshet, hogy a tettes a sértettet oda viszi, ahová utóbbit a harmadik személy várja.
Érdemes különbséget tenni a kerítés és prostitúció elősegítése bűntettek között. Az előbbiről beszélünk akkor, ha a sértett végső döntését alapvetően az elkövető befolyásolja. Ám, ha a tettes csak kis mértékben járul hozzá a sértett és a harmadik fél találkozásához, mert a felek egyébként is ismerik egymást és képesek lennének a kapcsolatot önállóan megszervezni, akkor előfordulhat, hogy a cselekményt „prostitúció elősegítéseként” értékelik.
Bordélyházban tartottak házkutatást rendőrök
Prostitúció elősegítése bűntettét róhatja a bíróság az elkövető terhére, ha ő mást pénzért közösülésre rábír, illetve annak céljára másnak épületet, egyéb helyet rendelkezésre bocsát. A szankció alapesetben három év szabadságvesztés. További minősített esetek miatt kettőtől nyolc, sőt, öttől tíz évig tartó fegyintézeti elhelyezésben is részesülhet a tettes. A bordélyház fenntartója egytől öt esztendeig terjedő büntetést kaphat.
Egy emlékezetes eset: 2013 novemberének egyik reggelén a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy egri bordélyházban tartottak ellenőrzést. A házkutatáskor szexuális szolgáltatás nyújtását igazoló bizonyítékokat, s nagy értékű ékszereket, több luxusautót foglaltak le. Két nem Heves megyei nőt és egy férfit elfogtak, mindhármukat őrizetbe vették.
A gyanúsítottak több százezer forint illegális bevételt könyvelhettek el testük áruba bocsátásával, amit interneten is meghirdettek. Büntetőeljárást indítottak ellenük prostitúció elősegítése bűntett megalapozott gyanúja miatt.
A kitartottság és a vérfertőzés is bűntény
Olyan bűncselekmények is összefüggnek a szexualitással, mint a kitartottság, illetve a vérfertőzés. A Magyar Nyelv Értelmező Kéziszótára szerint kitartott az, akiről vele házasságon kívüli nemi kapcsolatban élő személy gondoskodik, akit valaki kitart. Férfi és nő egyaránt lehet. A Btk. 202. szakasza alapján az tekinthető a kitartottság bűntett elkövetőjének, aki prostitúciót folytató személlyel kitartatja magát. Ezért három év szabadságvesztéssel is büntetheti a bíróság.
A közeli hozzátartozók közötti szexuális cselekményeket szankcionálja a büntetőtörvény 199. paragrafusa. Bűntett címén három esztendőre is rács mögé juttatható az, aki az egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez. A testvérével közösülő személy vétségért két év szabadságvesztéssel sújtható. Ugyanakkor vérfertőzésért nem részesülhet szankcióban az a leszármazó, aki az elkövetéskor még nem érte el a 18. életévét.
