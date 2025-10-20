Letolt nadrággal az egész osztály előtt - a megbotránkoztató eset egy Tisza-menti községben történt

Nem mindennapi eset miatt kellett eljárnia 2021-ben az Egri Járási Ügyészségnek. Az egyik Tisza-menti községben a helyi általános iskola 14 esztendős tanulója magyarórán felállt a padból, s amíg a tanárnő az osztálynak háttal a táblára írt, letolta a nadrágját, s a diáktársai előtt önkielégítést imitált. Erre sziszegéssel, csettintéssel próbálta ráirányítani a többiek figyelmét. A fiú egyébként nem először tett ekképpen. A vádhatóság szeméremsértés vétségével vádolta meg a fiatalkorút. Azt indítványozta, hogy a bíróság jóvátételi munka intézkedést alkalmazzon a vádlott ellen, s rendelje el a pártfogó felügyeletét. Akadt sajnos szexuális visszaélés miatt indult bűnügy is.

A szexuális visszaélést szigorúan büntetik

Ha 18 évnél idősebb ember egy 14 esztendő alattival szexuális cselekményt folytat, vagy őt arra bírja rá, hogy mással szexeljen, akkor állapítható meg szexuális visszaélés. Ezt a bűntettet egytől öt évig tartó szabadságvesztéssel bünteti a Btk. A törvény 198. szakasza alapján három évre kerülhet rács mögé az a 18 esztendő feletti polgár, aki a 14 év alatti gyermeket igyekszik rábírni szexuális cselekedetre, akár vele, akár mással. Még súlyosabbak a szankciók, ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll. Akkor is, ha a tettes a szexuális visszaélést a sértettel fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el.

Nemi aktust folytattak tizenéves fiúkkal

A nemzetközi egyezményekben foglalt előírások kimondják, hogy az kapjon szigorú büntetést, aki a beleegyezési korhatárt el nem ért kiskorúval folytat nemi kapcsolatot. Ebbe a körbe tartozik a grooming is, amikor gyermeket online szexuális találkozásra bírnak rá. A Lőrik Ügyvédi Iroda értelmezése szerint a hazai jogban 14 esztendő a beleegyezési korhatár. A 14-18 év közötti fiatallal való szexuális kapcsolat viszont akkor von maga után szankciót, ha az elkövető hatalmi vagy befolyási viszonnyal él vissza.

Jellemző vármegyei példa: két éve márciusban hozta nyilvánosságra a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy gyermekprostitúció kihasználása és szexuális visszaélés bűntettek gyanúja miatt indított eljárást a bűnügyi osztály két egri férfi ellen. A nyomozók kiderítették, hogy az 58 éves K. F. és a 68 esztendős S. A. 2022 ősze óta két tizenéves fiúval több alkalommal szexuális aktust folytatott, amiért anyagi ellenszolgáltatást adtak nekik. A gyanú szerint a férfiak az együttlétekről videófelvételeket is készítettek a lakásukban.

