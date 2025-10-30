3 órája
Nem hiszed el, mit tett a hevesi úton – több abroncs is odalett
A férfi egy Eger-közeli kis településen a művelés alól kivett saját használatú útra szögeket szórt. Rendszeresen okozott kárt autókban.
Az Egri Járási Ügyészség közvetítői eljárás céljából felfüggesztette a büntetőeljárást a férfival szemben, aki nagyméretű szögeket szórt az útra. A gyanúsított 2024 decembere és 2025 januárja között egy Eger-közeli kis településen a művelés alól kivett saját használatú útra több darab 200-as és 80-as méretű szöget szórt ki. A szögek egy részét téglákba fúrta, többet a földbe állított - írja dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóivő ügyész.
Mint írta, a kihelyezett szögek miatt a fenti útszakaszon rendszeresen közlekedő sértett teherautója, terepjárója és utánfutója defektes lett, kilenc gumiabroncsot kellett cserélni vagy javítani. A rongálással okozott kár 70.000 forint.
A közlekedés biztonsága elleni bűntett és rongálás vétsége miatt indult ügyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.
Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.
