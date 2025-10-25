október 25., szombat

Sztrájk

20 perce

Közlekedési és ellátási csőd volt Hevesben is - így bénult meg minden 35 éve

Címkék#Blokád#taxis#sztrájk

1990. októberében minden taxis és magánfuvarozó sztrájkolt a közel 60 százalékos benzináremelés ellen. A taxisblokád négy napig tartott.

Heol.hu
Forrás: Heves Megyei Hírlap

Az országos taxisblokád 1990. október 25-28. között megbénította az országot, a taxisok és magánfuvarozók tiltakoztak együtt a váratlanul bejelentett közel 60 százalékos benzináremelés ellen. A kormány és a taxisok 12 forintos literenkénti kompenzációban egyeztek meg, és 28-án este mindenki haza ment.

Október 26-án, pénteken 0 órakor lépett életbe az a kormányhatározat, amelynek értelmében az üzemanyagok jelentősen megdrágultak. Ettől az időponttól a 86-os oktánszámú benzin 56, a 92- es oktánszámú 59, az ólommentes 61, a 98-as oktánszámú benzin 62 forintba kerül literenként. A gázolajok fogyasztói ára — kéntartalomtól függően — 42 és 43,50, illetve 45 forint literenként

- írta a Heves Megyei Hírlap október 26-án.

A benzinárak drasztikus emelése példátlan méretű tiltakozáshoz vezetett szerte az országban. A fontosabb csomópontokat autók torlaszolták el. A taxisok által kezdeményezett akció — úgy tűnik — a lakosság zömének szimpátiájával találkozott, noha a kialakult, kétségkívül válságos helyzet terheit mindenki kénytelen viselni. A bizonytalanságban csupán egyetlen dolog látszik bizonyosnak: a kormány nem hajlandó meghátrálni. Ha viszont a megmozdulások folytatódnak, s továbbgyűrűznek, a következmények belátha- tatlanok. Ráadásul a válságnak nem csupán a gazdasági, hanem a politikai jellege is erősödik. 
Az alábbiakban a „fekete péntek” megyei és országos krónikáját kíséreljük meg visszaadni ~ számolt be a Hírlap október 27-én.

Vihar előtti csend honolt éjféltől reggel fél hétig a megye településein és útjain. Aztán kitört a „benzinháborű”, vagyis a taxisok sztrájkja, amely szinte pillanatok alatt alakult át ezrek és ezrek támogatta közlekedési csőddé... 

- írták.


 

Valamivel hat óra után keresztbe fordult az első taxi az egri Lenin úton, valamint a város öt-hat fontos forgalmi csomópontjánál. Perceken belül jöttek a többiek is, sorra csatlakoztak hozzájuk a „maszek” teherfuvarozók, s egyre többen a magánautósok is. Negyedórák alatt zsúfolásig megtelt különféle járművekkel a vasútállomástól a városszéli benzinkútig húzódó szakasz mindkét sávja. Leálltak a helyi járatú autóbuszok, valahol Eger határában ontották ki magukból az utasokat, a bejáró dolgozókat és a diákokat a távolsági járatok. Mint lomha víztükör, hullámzott végig a tömeg a belváros, az ipartelep, az iskolanegyed felé. S nem hang, nem keserű megjegyzések nélkül, sőt itt- ott már epés, immár ellenséges hangulatú közbeszólásokkal — és még véletlenül sem a taxisok miatt. 

A tiltakozó autósok azonban mindenkit elengedtek, akinek szüksége volt rá:

A szabadon hagyott záróvonalon vijjogó mentőautó robogott a belváros felé, az álldogáló autók széjjelebb húzódtak, a taxisok eltolták az útból a kocsikat: a megkülönböztető jelzésekkel közlekedő járműveket senki sem tartotta fel, mint azt a Wartburgot sem, amelyben reszkető kezű édesanya ölelte magához nagybeteg csecsemőjét. Sőt: a CB-rá- dión ment az üzenet, hogy "kollégák, sietve engedjétek tovább őket"

Az autósorban vesztegelt a Heves Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat szállítókocsija is:

 Fél nyolc lehetett, amikor a zárt, fehér autó kísérői topogva mondták: 

— Próbálták volna megtenni ezt a Kádár- rezsim idején... /—ez volt csupán az egyetlen sztrájkellenes megjegyzés, a férfit azonban egy-kettőre lehurrogták, majdhogynem elzavarták a környékről az emberek, akik kis csoportokba verődve tárgyalták az eseményeket. Hát, ami azt illeti: volt a kormány minden, csak szép és jó nem...! Itt már nem is a „megtörő«benzinár volt a téma, hanem a megélhetés nehézsége, a napi gondok tömkelegé, a munkanélküliség növekedése, mindaz, ami manapság annyira nyomja az emberek szívét-lelkét...

— Ez már nem csupán a taxisok ügye, uram! — mondták többen, amikor meglátták az újságíró kezében a Hírlap-emblémás magnót. 

— Ez a tiltakozás az egyszerű embereké, de nagybetűkkel írja: EMBEREKÉ... 

Hevesen is tiltakoztak, azonban nem sok taxi akad arrafelé. A hírlap soraiból az is kiderült, hogy a helyi Rákóczi Termelőszövetkezet erőgépei — traktorok stb. — biztosították a zárat. Városon belül azonban — legalábbis délelőtt — viszonylag zavartalan volt a forgalom, csak a kifelé vezető utakat akadályozták.

27-én késő este négy bombariadó is volt Egerben, kettő a vasútállomáson, egy a Shell- kútnál, illetve az MDF székházában. Mindegyik fenyegetés alaptalan volt - derül ki a hírlap soraiból. 
 

 

 

 

 

