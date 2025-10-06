Brutális részletek derültek ki a durándai gyilkossági kísérletről + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Durándán történt brutális támadás ügyében előkészítő ülést tartottak az Egri Törvényszéken, ahol emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség. A vádlott egy két és fél kilogrammos téglával fejbe ütötte áldozatát, aki ennek következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett, és csak sürgős műtéttel tudták megmenteni az életét.

Téglával fejbe ütötte áldozatát, akár 15 évet is kaphat a férfi.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

A vádlott a bíróság előtt nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és nem mondott le a tárgyalás jogáról. A támadó jogos védelemre hivatkozott az előkészítő ülésen. Azt állítja, többen támadtak rá a nyílt utcán, vascsővel ütötték, ő csak védekezett. A férfinak emberölés kísérlete miatt kell felelnie – számolt be 2023 szeptemberében történt eset tárgyalásáról a Tények.