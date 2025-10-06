október 6., hétfő

Féltéglával támadott

1 órája

Brutális részletek derültek ki a durándai gyilkossági kísérletről + videó

Címkék#Gyöngyös#tégla#bűntett#gyilkossági kísérlet

Egy hatalmas, két és fél kilós téglával verte fejbe haragosát egy férfi Gyöngyösön. Az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy csak a gyorsan elvégzett koponyaműtét mentette meg az életét.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Durándán történt brutális támadás ügyében előkészítő ülést tartottak az Egri Törvényszéken, ahol emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség. A vádlott egy két és fél kilogrammos téglával fejbe ütötte áldozatát, aki ennek következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett, és csak sürgős műtéttel tudták megmenteni az életét.

Téglával fejbe ütötte áldozatát, akár 15 évet is kaphat a férfi.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vádlott a bíróság előtt nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és nem mondott le a tárgyalás jogáról. A támadó jogos védelemre hivatkozott az előkészítő ülésen. Azt állítja, többen támadtak rá a nyílt utcán, vascsővel ütötték, ő csak védekezett. A férfinak emberölés kísérlete miatt kell felelnie – számolt be 2023 szeptemberében történt eset tárgyalásáról a Tények.

A férfi rokonait látogatta meg Gyöngyösön, amikor az utcán szóváltásba keveredett egy férfival. A vita odáig fajult, hogy a vádlott a közeli építkezésről felvett téglával fejbe ütötte vitapartnerét. A vádlott elmondása szerint az őt megtámadó férfi ütött először.

A támadást követően a vádlottat több ismeretlen személy üldözőbe vette és bántalmazta, de őt csak zúzódások érték, amelyek nyolc napon belül gyógyulóak voltak.

A férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolják, ami akár 15 év börtönbüntetést is eredményezhet, ha a bíróság bűnösnek találja. Az ügyben a tárgyalás folytatódik.

Borítókép: Ládi László/Agria Tv Bt.

 

