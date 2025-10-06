1 órája
Brutális részletek derültek ki a durándai gyilkossági kísérletről + videó
Egy hatalmas, két és fél kilós téglával verte fejbe haragosát egy férfi Gyöngyösön. Az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy csak a gyorsan elvégzett koponyaműtét mentette meg az életét.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Durándán történt brutális támadás ügyében előkészítő ülést tartottak az Egri Törvényszéken, ahol emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség. A vádlott egy két és fél kilogrammos téglával fejbe ütötte áldozatát, aki ennek következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett, és csak sürgős műtéttel tudták megmenteni az életét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vádlott a bíróság előtt nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és nem mondott le a tárgyalás jogáról. A támadó jogos védelemre hivatkozott az előkészítő ülésen. Azt állítja, többen támadtak rá a nyílt utcán, vascsővel ütötték, ő csak védekezett. A férfinak emberölés kísérlete miatt kell felelnie – számolt be 2023 szeptemberében történt eset tárgyalásáról a Tények.
Gyilkossági kísérlet a nyílt utcán Gyöngyösön! Brutális, hogy akartak embert ölni!
A férfi rokonait látogatta meg Gyöngyösön, amikor az utcán szóváltásba keveredett egy férfival. A vita odáig fajult, hogy a vádlott a közeli építkezésről felvett téglával fejbe ütötte vitapartnerét. A vádlott elmondása szerint az őt megtámadó férfi ütött először.
A támadást követően a vádlottat több ismeretlen személy üldözőbe vette és bántalmazta, de őt csak zúzódások érték, amelyek nyolc napon belül gyógyulóak voltak.
A férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolják, ami akár 15 év börtönbüntetést is eredményezhet, ha a bíróság bűnösnek találja. Az ügyben a tárgyalás folytatódik.
Féltéglával ütött a vádlott, a durándai verekedés sértettjét csak műtéttel tudták megmenteni
Borítókép: Ládi László/Agria Tv Bt.
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!