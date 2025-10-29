Egy mécses miatt lángolt majdnem az egri temető

A sírok közelében meggyújtott mécses akár egyetlen perc alatt lángba boríthat egy temetőt, és idén már többször előfordult, hogy pusztító tűz ütött ki temetőkben vagy azok környezetében. Az elkövetkező napokban, a mindenszentek és halottak napja körül várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért. Ne a temetőtűzről szóljon az emlékezés – figyelmeztet a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A temetőtűz valós veszély ebben az időszakban, az óvatosság, az odafigyelés megoldás lehet Archív fotó: Berán Dániel/Heol.hu

Idén eddig Heves vármegyében 6 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. Horton és Gyöngyöspatán a temetőnél száraz növényzet gyulladt meg, Gyöngyösön és Hevesen a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek. Átányban összehordott koszorúk kaptak lángra, Egerben pedig egy sírhelyhez közeli tuja bokor gyulladt meg egy felelőtlenül elhelyezett mécses miatt.

Szinte minden évben történnek hasonló esetek, ezzel több ízben foglalkoztunk is. 2024-ben Petőfibányán és Gyöngyöstarjánban, szeptemberben Füzesabonyban és Gyöngyösön keletkezett tűz sírkertekben. Három helyszínen néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, Füzesabonyban azonban ötven négyzetméteren égett temetői hulladék. A város hivatásos és önkéntes tűzoltói két munkagép segítségével csaknem két órás megfeszített munkával tudták csak eloltani a lángokat. Az elmúlt években előfordult, hogy a temető melletti területre is átterjedtek a lángok és nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett.

