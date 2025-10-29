1 órája
Egy mécses miatt lángolt majdnem az egri temető
Sokan látogatnak ki a temetőkbe mindenszentek és halottak napja körül, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Idén Heves vármegyében már többször előfordult temetőtűz, amely száraz növényzetet, koszorúkat vagy kihelyezett hulladékot gyújtott fel.
A sírok közelében meggyújtott mécses akár egyetlen perc alatt lángba boríthat egy temetőt, és idén már többször előfordult, hogy pusztító tűz ütött ki temetőkben vagy azok környezetében. Az elkövetkező napokban, a mindenszentek és halottak napja körül várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért. Ne a temetőtűzről szóljon az emlékezés – figyelmeztet a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Idén eddig Heves vármegyében 6 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. Horton és Gyöngyöspatán a temetőnél száraz növényzet gyulladt meg, Gyöngyösön és Hevesen a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek. Átányban összehordott koszorúk kaptak lángra, Egerben pedig egy sírhelyhez közeli tuja bokor gyulladt meg egy felelőtlenül elhelyezett mécses miatt.
Szinte minden évben történnek hasonló esetek, ezzel több ízben foglalkoztunk is. 2024-ben Petőfibányán és Gyöngyöstarjánban, szeptemberben Füzesabonyban és Gyöngyösön keletkezett tűz sírkertekben. Három helyszínen néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, Füzesabonyban azonban ötven négyzetméteren égett temetői hulladék. A város hivatásos és önkéntes tűzoltói két munkagép segítségével csaknem két órás megfeszített munkával tudták csak eloltani a lángokat. Az elmúlt években előfordult, hogy a temető melletti területre is átterjedtek a lángok és nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Könnyen tüzet okozhatunk a temetőkben, ha nem figyelünk
Temetőtűz: így előzhetjük meg
A hasonló esetek megelőzése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.
Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy azokat valamilyen éghető anyag közelébe teszik, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Az égő gyertyát vagy mécsest soha nem szabad őrizetlenül hagyni.
Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek. Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást. Halloween alkalmából sokan feldíszítik az otthonukat és elektromos izzósorokat, lámpásokat helyeznek el az otthonukban vagy a kertjükben. A kertben csak kültéri használatra szánt égősort és lámpást alkalmazzanak.
Halálos baleset történt Verpeléten, útlezárás mellett tart a helyszínelés
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz