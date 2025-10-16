Tetejére borult egy autó Hevesnél, a hatóságok is a helyszínen

Baleset történt csütörtök délután Heves és Boconád között. Egy gépkocsi tetejére borult a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél - írja a Heves Vármegyei Igazgatóság.

Mint írták, a hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője saját erejéből ki tudott szállni. Az egy sávon forgalmi akadályt okozó jármű balesetéhez a társhatóságok is kiérkeztek.