Baleset
2 órája
Tetejére borult egy autó Hevesnél, a hatóságok is a helyszínen
Csütörtök délután nagyobb baleset történt Heves és Boconád között. Egy autó a tetejére borult.
Baleset történt csütörtök délután Heves és Boconád között. Egy gépkocsi tetejére borult a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél - írja a Heves Vármegyei Igazgatóság.
Mint írták, a hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője saját erejéből ki tudott szállni. Az egy sávon forgalmi akadályt okozó jármű balesetéhez a társhatóságok is kiérkeztek.
