Baleset

2 órája

Tetejére borult egy autó Hevesnél, a hatóságok is a helyszínen

Csütörtök délután nagyobb baleset történt Heves és Boconád között. Egy autó a tetejére borult.

Heol.hu

Baleset történt csütörtök délután Heves és Boconád között. Egy gépkocsi tetejére borult a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél - írja a Heves Vármegyei Igazgatóság.

Forrás: Heol

Mint írták, a hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője saját erejéből ki tudott szállni. Az egy sávon forgalmi akadályt okozó jármű balesetéhez a társhatóságok is kiérkeztek. 

Szerda este egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött Polgárnál az M3-ason.

 

