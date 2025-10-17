október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Felszántotta a padkát a tetejére borult kocsi Hevesben! Fotókon a durva baleset

Címkék#Tetejére borult#baleset#tűzoltó

Helyszíni fotók készültek a Hevesnél történt balesetről. Tetejére borult egy autó csütörtök délután.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy tetejére borult egy autó Heves és Boconád között, a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél csütörtök délután.

Tetejére borult egy autó csütörtök délután.
Tetejére borult egy autó csütörtök délután.
Forrás:  Ollári Róbert tűzoltó főtörzsőrmester és Sebők Péter tűzoltó főtörzsőrmester

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hevesi hivatásos tűzoltók kerekeire állították, majd az útról letolták az autót, a balesetnek egy könnyű sérültje volt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset helyszíne
A baleset helyszíne
Forrás:  Ollári Róbert tűzoltó főtörzsőrmester és Sebők Péter tűzoltó főtörzsőrmester

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu