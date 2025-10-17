Baleset
Felszántotta a padkát a tetejére borult kocsi Hevesben! Fotókon a durva baleset
Helyszíni fotók készültek a Hevesnél történt balesetről. Tetejére borult egy autó csütörtök délután.
Korábban megírtuk, hogy tetejére borult egy autó Heves és Boconád között, a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél csütörtök délután.
A hevesi hivatásos tűzoltók kerekeire állították, majd az útról letolták az autót, a balesetnek egy könnyű sérültje volt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
