Felszántotta a padkát a tetejére borult kocsi Hevesben! Fotókon a durva baleset

Korábban megírtuk, hogy tetejére borult egy autó Heves és Boconád között, a 3204-es út 33-as kilométerszelvényénél csütörtök délután.

Forrás: Ollári Róbert tűzoltó főtörzsőrmester és Sebők Péter tűzoltó főtörzsőrmester

A hevesi hivatásos tűzoltók kerekeire állították, majd az útról letolták az autót, a balesetnek egy könnyű sérültje volt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.