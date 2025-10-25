október 25., szombat

Annyi gaztett van az egri férfi számláján, hogy a TOP 50 körözött között találhatja magát

Komoly körözöttet keres a rendőrség. Az egri férfi rajta van a TOP 50-es listán.

Burai Olivér, aki 1981. január 15-én született Egerben, most olyan bűnlajstromozott halmozott, hogy felkerült a rendőrség TOP 50-es listájára is. A férfit jelenleg is körözik a rendőrök.

TOP 50-es egri bűnözőt keres a rendőrség
Forrás: Police.hu

Mint a Police.hu írta, emberkereskedelem és fogolyszökés miatt keresik. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy aki a férfi hollétéről bármit tud jelezze rendőrségnek.

Idén július 24-én Ostoros külterületén fogtak el egy másik TOP 50-es bűnözőt, aki Egerben a Hadnagy és a Kodály Zoltán utca sarkán leszólított egy gyalogost, majd többszöri bántalmazás után megpróbálta elvenni a táskáját, de közben megzavarták.

 

 

 

 

 

 

