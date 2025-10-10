Traktor karambolozott a 3-as főúton - sávzárás nehezíti a közlekedést

Személyautó ütközött hátulról egy tárcsás traktornak a 3-as főút 85-ös kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Visonta térségében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, amelyben egy ember utazott. A mentés idejére a külső sávot lezárták.

