Baleset
1 órája
Traktor karambolozott a 3-as főúton - sávzárás nehezíti a közlekedést
Baleset történt a 3-as főúton péntek reggel, egy traktor és egy autó karambolozott.
Személyautó ütközött hátulról egy tárcsás traktornak a 3-as főút 85-ös kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Visonta térségében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, amelyben egy ember utazott. A mentés idejére a külső sávot lezárták.
Csütörtök reggel két baleset volt, szintén a 3-as főúton, ezekről korábban ITT írtunk.
