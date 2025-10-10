október 10., péntek

Baleset

1 órája

Traktor karambolozott a 3-as főúton - sávzárás nehezíti a közlekedést

Baleset történt a 3-as főúton péntek reggel, egy traktor és egy autó karambolozott.

Heol.hu

Személyautó ütközött hátulról egy tárcsás traktornak a 3-as főút 85-ös kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Visonta térségében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, amelyben egy ember utazott. A mentés idejére a külső sávot lezárták.
Csütörtök reggel két baleset volt, szintén a 3-as főúton, ezekről korábban ITT írtunk.

 

