Kigyulladt, majd teljesen leégett egy traktor Hatvanban, a vasútállomáson vasárnap este. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, a lángokat egy vízsugárral eloltották.

Egy lángoló traktor világítja be a hatvani éjszakát

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

Mint írják, egy másik traktor is parkolt mellett, azonban arra nem terjedt át a tűz.

