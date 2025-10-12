október 12., vasárnap

Tűz

2 órája

Egy lángoló traktor világítja be a hatvani éjszakát

Kigyulladt egy traktor vasárnap este Hatvanban. A jármű teljesen kiégett.

Kigyulladt, majd teljesen leégett egy traktor Hatvanban, a vasútállomáson vasárnap este. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, a lángokat egy vízsugárral eloltották.

Egy lángoló traktor világítja be a hatvani éjszakát 
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

Mint írják, egy másik traktor is parkolt mellett, azonban arra nem terjedt át a tűz.

Vasárnap már két tűzeset is történt, kora reggel Hatvanban keletkezett tűz, majd délután egy füzesabonyi garázs égett le.

 

