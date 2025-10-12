Tűz
2 órája
Egy lángoló traktor világítja be a hatvani éjszakát
Kigyulladt egy traktor vasárnap este Hatvanban. A jármű teljesen kiégett.
Kigyulladt, majd teljesen leégett egy traktor Hatvanban, a vasútállomáson vasárnap este. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, a lángokat egy vízsugárral eloltották.
Mint írják, egy másik traktor is parkolt mellett, azonban arra nem terjedt át a tűz.
