Kigyulladt egy ház az egri Sas úton

Mintegy nyolcvan négyzetméter alapterületű elhagyatott épületben szemét égett Egerben, a Sas utcában szerdán éjjel. A tűz körülbelül öt négyzetméteren a tetőszerkezetet és mintegy tíz négyzetméteren a födémet is érintette. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral elfojtották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz keletkezett egy elhagyatott egri épületben szerdán éjjel

Forrás: Veol.hu

