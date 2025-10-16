október 16., csütörtök

Gál névnap

Lángok

2 órája

Kigyulladt egy ház az egri Sas úton

Lángok csaptak fel egy egri épületben szerdán éjjel.

Mintegy nyolcvan négyzetméter alapterületű elhagyatott épületben szemét égett Egerben, a Sas utcában szerdán éjjel. A tűz körülbelül öt négyzetméteren a tetőszerkezetet és mintegy tíz négyzetméteren a födémet is érintette. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral elfojtották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

