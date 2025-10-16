Lángok
2 órája
Kigyulladt egy ház az egri Sas úton
Lángok csaptak fel egy egri épületben szerdán éjjel.
Mintegy nyolcvan négyzetméter alapterületű elhagyatott épületben szemét égett Egerben, a Sas utcában szerdán éjjel. A tűz körülbelül öt négyzetméteren a tetőszerkezetet és mintegy tíz négyzetméteren a födémet is érintette. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral elfojtották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Történelem
2025.10.14. 17:20
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Ezt ne hagyja ki!Költözés
2025.10.14. 17:15
Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo
Ezt ne hagyja ki!Egri piac
2025.10.14. 11:30
A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre