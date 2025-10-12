október 12., vasárnap

Tűz

39 perce

Füzesabonyi garázsban csaptak fel a lángok

Tűz ütött ki vasárnap kora délután Füzesabonyban. Egy garázshoz siettek a tűzoltók.

Egy lakóház tizenöt négyzetméteres, faszerkezetű garázsában volt tűz Füzesabonyban, a Nagyszohoda utcában vasárnap délután. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A kiérkező egység jelenleg az utómunkálatokat végzi - írják.

– Egy faszerkezetű garázs gyulladt ki Füzesabonyban, összesen 15 négyzetméter égett le – erősítette meg Tóth Judit, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Hozzátette a faházban nem volt semmilyen jármű, csak egy elektromos moped. Úgy tudjuk, a tűzesetben senki sem sérült meg.

Nem ez az első tűz vasárnap, reggel 7 óra után, egy lakatlan hatvani ingatlanban is felcsaptak a lángok a Boldogi úton.

 

 

