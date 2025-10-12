október 12., vasárnap

Tűz

2 órája

Hajnalban csaptak fel a lángok Hatvanban - a tűzoltók gyorsan közbeléptek

Tűz volt vasárnap reggel Hatvanban. A Boldogi útra vonultak ki a tűzoltók.

Tűz keletkezett egy lakatlan hatvani ingatlanban, a Boldogi úton vasárnap kora reggel. A ház mintegy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége égett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Egy magára hagyott hatvani házban csaptak fel a lángok reggel
Mint írták, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Szombat délelőtt teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt.

 

 

