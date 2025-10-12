Tűz
Hajnalban csaptak fel a lángok Hatvanban - a tűzoltók gyorsan közbeléptek
Tűz volt vasárnap reggel Hatvanban. A Boldogi útra vonultak ki a tűzoltók.
Tűz keletkezett egy lakatlan hatvani ingatlanban, a Boldogi úton vasárnap kora reggel. A ház mintegy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége égett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
