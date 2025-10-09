Nagy volt a riadalom Kálban, 19 embernek kellett azonnal elhagyni az épületet

Egy villanyóradoboz gyulladt ki egy intézmény alagsorában Kálban a főúton csütörtökön. Az épületet 19 ember sikeresen és biztonságban elhagyta - tudtuk meg Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől.

Tűz ütött ki Kálban az idősek otthonában

Forrás: Haon.hu

A sajtószóvivő megkeresésünkre elmondta azt is, hogy a kiérkező tűzoltók átszellőztették az épületet.

Lapunk úgy tudja, egy idősek otthonában keletkezett tűz.

