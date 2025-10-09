2 órája
Nagy volt a riadalom Kálban, 19 embernek kellett azonnal elhagyni az épületet
Kálba, a főútra siettek a tűzoltók csütörtökön. Egy intézményben csaptak fel a lángok.
Egy villanyóradoboz gyulladt ki egy intézmény alagsorában Kálban a főúton csütörtökön. Az épületet 19 ember sikeresen és biztonságban elhagyta - tudtuk meg Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől.
A sajtószóvivő megkeresésünkre elmondta azt is, hogy a kiérkező tűzoltók átszellőztették az épületet.
Lapunk úgy tudja, egy idősek otthonában keletkezett tűz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kedd délután Szűcsibe vonultak a tűzoltók. Egy hatvannégy négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok.
Óriási baj Hevesben, máglyaként égett a családi otthon! Mi lesz most a lakókkal?
Csütörtök reggel a szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt hívták ki a tűzoltókat Lőrincibe, egy Kastélykerti utcai épületbe.
Durva hajnai ébresztő, amit senki nem akar - 30 embernek kellett elhagynia a lőrinci épületet
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
„Nem mentegetőzni akarunk!” – üzentek a mentősök, miután kollégájuk megbilincselt embert rúgott fejbe Hatvanban