Lángok

Nagy volt a riadalom Kálban, 19 embernek kellett azonnal elhagyni az épületet

Kálba, a főútra siettek a tűzoltók csütörtökön. Egy intézményben csaptak fel a lángok.

Egy villanyóradoboz gyulladt ki egy intézmény alagsorában Kálban a főúton csütörtökön. Az épületet 19 ember sikeresen és biztonságban elhagyta - tudtuk meg Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől.

Forrás: Haon.hu

A sajtószóvivő megkeresésünkre elmondta azt is, hogy a kiérkező tűzoltók átszellőztették az épületet.

Lapunk úgy tudja, egy idősek otthonában keletkezett tűz. 

Kedd délután Szűcsibe vonultak a tűzoltók. Egy hatvannégy négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok.

Csütörtök reggel a szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt hívták ki a tűzoltókat Lőrincibe, egy Kastélykerti utcai épületbe.

 

