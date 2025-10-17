1 órája
Lángokban egy kocsi az egyik körforgalomnál Füzesabonyban
Kigyulladt egy autó péntek délután Füzesabonyban. A 3-as úti körforgalomnál dolgoznak a tűzoltók.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Füzesabonyban, a 3-as út 125-ös kilométerénél, a körforgalomnál - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, a város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a lángokat.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy az esetnél nem volt szükség rendőri intézkedésre. A kiégett autó miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.
