Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Füzesabonyban, a 3-as út 125-ös kilométerénél, a körforgalomnál - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Lángokban egy kocsi az egyik körforgalomnál Füzesabonyban

Forrás: Heol.hu

Mint írták, a város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a lángokat.

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy az esetnél nem volt szükség rendőri intézkedésre. A kiégett autó miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.