Hatalmas tűz Hevesben, két városból rohantak oltani – megszólalt a katasztrófavédelem

Tűz ütött ki egy mezőszemerei, Árpád Ferenc úti házban kedden délután. A teraszon használt bútorok, háztartási szemét gyulladt meg, a lángok onnan terjedtek át a tetőre. A mezőkövesdi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz ütött ki egy mezőszemerei házban

Forrás: Veol.hu

