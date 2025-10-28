október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Hatalmas tűz Hevesben, két városból rohantak oltani – megszólalt a katasztrófavédelem

Címkék#tűzoltók#ház#tűz

Kedden délután Mezőszemerén kigyulladt egy ház. A tűz során a lángok a tetőt is elérték.

Heol.hu

Tűz ütött ki egy mezőszemerei, Árpád Ferenc úti házban kedden délután. A teraszon használt bútorok, háztartási szemét gyulladt meg, a lángok onnan terjedtek át a tetőre. A mezőkövesdi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz ütött ki egy mezőszemerei házban
Tűz ütött ki egy mezőszemerei házban
Forrás: Veol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu