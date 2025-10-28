Tűz
2 órája
Hatalmas tűz Hevesben, két városból rohantak oltani – megszólalt a katasztrófavédelem
Kedden délután Mezőszemerén kigyulladt egy ház. A tűz során a lángok a tetőt is elérték.
Tűz ütött ki egy mezőszemerei, Árpád Ferenc úti házban kedden délután. A teraszon használt bútorok, háztartási szemét gyulladt meg, a lángok onnan terjedtek át a tetőre. A mezőkövesdi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
