Félelmetes tűz pusztított Gyöngyösorosziban – robogók és kerti gépek kaptak lángra

Tűz ütött ki egy lakóházhoz épített harminc négyzetméteres melléképületben, Gyöngyösorosziban, a Vörösmarty Mihály utcában hétfőn délután. Az épületben kerti gépek és két robogó égett, valamint a tetőzetet is elérték részben a lángok - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz keletkezett egy lakóházhoz tartozó, melléképületben.

Forrás: MW

A helyszínre kiérkezett gyöngyösi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat - írják.