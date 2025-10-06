október 6., hétfő

Lángok közt

1 órája

Félelmetes tűz pusztított Gyöngyösorosziban – robogók és kerti gépek kaptak lángra

Gyöngyösorosziba vonultak a tűzoltók hétfőn délután. Tűz keletkezett egy lakóházhoz tartozó, melléképületben.

Heol.hu

Tűz ütött ki egy lakóházhoz épített harminc négyzetméteres melléképületben, Gyöngyösorosziban, a Vörösmarty Mihály utcában hétfőn délután. Az épületben kerti gépek és két robogó égett, valamint a tetőzetet is elérték részben a lángok - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz keletkezett egy lakóházhoz tartozó, melléképületben.
Tűz keletkezett egy lakóházhoz tartozó, melléképületben.
Forrás: MW

A helyszínre kiérkezett gyöngyösi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat - írják.

 


 

