Lángok közt
1 órája
Félelmetes tűz pusztított Gyöngyösorosziban – robogók és kerti gépek kaptak lángra
Gyöngyösorosziba vonultak a tűzoltók hétfőn délután. Tűz keletkezett egy lakóházhoz tartozó, melléképületben.
Tűz ütött ki egy lakóházhoz épített harminc négyzetméteres melléképületben, Gyöngyösorosziban, a Vörösmarty Mihály utcában hétfőn délután. Az épületben kerti gépek és két robogó égett, valamint a tetőzetet is elérték részben a lángok - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A helyszínre kiérkezett gyöngyösi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat - írják.
Ezt ne hagyja ki!Fűtési szezon
19 órája
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Ezt ne hagyja ki!Kvíz
21 órája
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!
Ezt ne hagyja ki!Áramszünet
9 órája
Több hevesi településen is lekapcsolják az áramot, mutatjuk, hol és mikor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre