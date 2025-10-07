október 7., kedd

Lángok

Óriási baj Hevesben, máglyaként égett a családi otthon! Mi lesz most a lakókkal?

Szűcsibe vonultak a tűzoltók kedden délután. Óriási a baj történt, tűz ütött ki egy családi házban.

Heol.hu

Tűz ütött ki egy hatvannégy négyzetméteres családi házban, Szűcsiben, a Rózsa utcában kedden délután. Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája égett. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, átszellőztetik az épületet. A munkálatokat egy szabadnapos tűzoltó is segítette. A ház két lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Veol.hu

Lakhatatlanná vált a családi ház - közölte portálunkkal Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő helyettese. 

Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki.

 

 

 

