Óriási baj Hevesben, máglyaként égett a családi otthon! Mi lesz most a lakókkal?
Szűcsibe vonultak a tűzoltók kedden délután. Óriási a baj történt, tűz ütött ki egy családi házban.
Tűz ütött ki egy hatvannégy négyzetméteres családi házban, Szűcsiben, a Rózsa utcában kedden délután. Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája égett. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, átszellőztetik az épületet. A munkálatokat egy szabadnapos tűzoltó is segítette. A ház két lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Lakhatatlanná vált a családi ház - közölte portálunkkal Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő helyettese.
Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki.
