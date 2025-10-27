Tűzoltói összefogás: ismét jótékonysági bált rendezett a Füzesabonyi Szent Flórián Egyesület

Idén is jótékonysági bállal ünnepelte megalakulásuk évfordulóját a Füzesabonyi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közelmúltban. A szervezetet 2003-ban azzal a céllal alapították, hogy a hivatásos tűzoltó egységek munkáját segítsék, városuk lakosságának biztonságát tűzmegelőzési kommunikációval növeljék, továbbá a tűzoltói hagyományok megőrzése és az ifjúság nevelése is kiemelt célkitűzése volt az alapítóknak. Az önkéntesek az előző évek statisztikái szerint évente átlagosan hatvan alkalommal vonulnak - írja a Heves vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A füzesabonyi önkéntes tűzoltók jótékonysági bállal segítettek

Forrás: Füzesabony ÖTE archív

Az önkéntes tűzoltók elsősorban lakóépületeknél és szabadtéren keletkezett tüzek oltásában, valamint közlekedési balesetek és különféle műszaki mentések során segítenek. Gyakran vonulnak a környező utak baleseteihez is, és a segélyhívó központból közvetlenül kapnak értesítést az őket érintő esetekről. Tevékenységi körük az évek során több településre is kiterjedt, és már többször bizonyították, hogy szükség esetén messzebbre is készek elindulni segítséget nyújtani.

Az egyesület tagjai országos katasztrófavédelmi bevetéseken is részt vettek, többek között árvízi védekezésnél és viharkárok felszámolásánál. Áldozatos munkájukat számos elismeréssel jutalmazták, és munkásságuk a helyi értékek között is helyet kapott - írja a katasztrófavédelem.

Bevetésen a füzesabonyi önkéntesek

Forrás: Füzesabony ÖTE archív

Az ifjúságnevelés kiemelt szerepet játszik a közösség életében: több mint egy évtizede foglalkoznak gyerekek tűzvédelmi oktatásával és versenyekre való felkészítésével. Ennek eredményeként több fiatal közülük felnőttként is a tűzoltói pályát választotta.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egyesület vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évek során támogatták munkájukat. Az önkéntes tűzoltók mindezt szabadidejükben, térítés nélkül végzik, hozzájárulva a közösség biztonságához és példát mutatva a fiataloknak és a lakosságnak egyaránt.