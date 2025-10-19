3 órája
Ütközés Eger belvárosában: két autó csattant vasárnap délután! + fotók
Forgalmas utcán történt a baleset.
Baleset történt Egerben
Forrás: Beküldött fotó
Baleset történt Egerben vasárnap nem sokkal dél után a Csiky Sándor utcában. Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérésünkre elmondta, hogy két személygépkocsi ütközött össze a Csiky Sándor utcába, a balesetben senki nem sérült meg.
Baleset történt Egerben a Csíky Sándor utcábanFotók: Beküldött fotó
A Voláninform a Facebook-oldalán jelezte, hogy az alábbi buszjáratok – az 5-ös, 6-os, 7-es, 12-es és 14-es helyi, valamint a 3405-ös helyközi járat – egyik irányban sem állnak meg a Dobó Gimnáziumnál és a Tűzoltó téri megállóban. Helyszíni információink szerint, az autót letolták a helyszínről.
