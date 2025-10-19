Helyi kék hírek
2 órája
Vadat gázolt egy autó a 23-as főúton, a tűzoltók is a helyszínre vonultak
Vadgázolás miatt félpályás forgalomkorlátozás van érvényben a 23-as főúton Ivád külterületén.
Vasárnap este vaddal ütközött egy személyautó Ivád külterületén, a 23-as főút 20-as kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek ki, amely során áramtalanították a járművet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
