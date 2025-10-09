Reggeli káosz a 3-ason – Szarvassal és kamionnal is karamboloztak

A 3-as főúton, Hatvan és Kerekharaszt között személyautó és tehergépkocsi ütközött össze. Az Útinform információi szerint a baleset miatt az 55-ös kilométernél félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

Vadgázolás történt a 3-as főúton (illusztráció)

Forrás: nool.hu

Vadgázolás is történt a 3-ason

Nem sokkal messzebb, Füzesabony és Gyöngyös között is történt egy ütközés: egy személyautó szarvassal karambolozott. A 101-es kilométernél a helyszínelés idején szintén félpályán halad a forgalom - írja az Útinform.

