2 órája
Reggeli káosz a 3-ason – Szarvassal és kamionnal is karamboloztak
Két baleset is nehezíti a közlekedést csütörtök reggel a 3-as főúton. Az egyik szakaszon vadgázolás történt, máshol pedig egy személyautó és egy kamion ütközött össze.
A 3-as főúton, Hatvan és Kerekharaszt között személyautó és tehergépkocsi ütközött össze. Az Útinform információi szerint a baleset miatt az 55-ös kilométernél félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.
Vadgázolás is történt a 3-ason
Nem sokkal messzebb, Füzesabony és Gyöngyös között is történt egy ütközés: egy személyautó szarvassal karambolozott. A 101-es kilométernél a helyszínelés idején szintén félpályán halad a forgalom - írja az Útinform.
