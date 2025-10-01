Valami történt a mélyben Nagyrédén! Azonnal tűzoltók lepték el az üzemi pincét – fotókkal

Egy különleges gyakorlatot tartott a gyöngyösi hivatásos tűzoltó-parancsnokság Nagyrédén. A szimuláció szerint takarítás közben két ember lett rosszul egy pincében, ahol a mustgáz-eltávolító szellőztető rendszer meghibásodása miatt szén-dioxid halmozódott fel. A feltételezés alapján egyikük elvesztette eszméletét a tartályban, ahonnan a tűzoltóknak kellett őt hordágyon kimenteni. A másik dolgozó ugyan ki tudott jutni a pincéből, de ő hívta a segélyszolgálatot a 112-es számon.

Takarítás közben lett rosszul a lenn dolgozó Fotó: Ládi László

A gyakorlat célja az volt, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen veszélyes helyzetekre, felelevenítsék szakmai ismereteiket, és szükség esetén gyorsan, szakszerűen tudjanak beavatkozni. A szervezők hangsúlyozták: egy-egy ilyen esetnél akár néhány perc is életet menthet.

Emellett a program figyelemfelhívásként is szolgál, a szüreti időszakban mindenki legyen tudatában annak, hogy a pincékben felszaporodó szén-dioxid – a közismert mustgáz – komoly életveszélyt jelenthet.