1 órája
Éjjeli razzia Gyöngyösön, megvan, kiket kaptak el! Nem véletlenül repültek ki a rendőrök és a rendészek is!
Közös szolgálatot tartottak a rendőrök, városrendészek és polgárőrök Gyöngyösön. A szombati napon több embert is elkaptak.
Szombaton közös rendőri–városrendészeti, polgárőr szolgálatot tartottak Gyöngyösön, elsősorban a kábítószerrel kapcsolatos jogsértések kiszűrésére - írja a gyöngyösi városrendészet. A nap során több ember is horogra akadt.
Mint írták, a Szurdokpart úton két gépjárművet is ellenőriztünk – az egyik esetben két személyt kábítószer fogyasztás gyanújával előállításra került - írja a gyöngyösi városrendészet.
Később a Jeruzsálem úton egy világítás nélkül közlekedő kerékpárosnál is kábítószergyanús anyagot találtak, akiről kiderült, hogy körözték is.
