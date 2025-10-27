október 27., hétfő

Éjjeli razzia Gyöngyösön, megvan, kiket kaptak el! Nem véletlenül repültek ki a rendőrök és a rendészek is!

Közös szolgálatot tartottak a rendőrök, városrendészek és polgárőrök Gyöngyösön. A szombati napon több embert is elkaptak.

Szombaton közös rendőri–városrendészeti, polgárőr szolgálatot tartottak Gyöngyösön, elsősorban a kábítószerrel kapcsolatos jogsértések kiszűrésére - írja a gyöngyösi városrendészet. A nap során több ember is horogra akadt. 

Igazoltatás során több embert is fogtak kábítószerek miatt Gyöngyösön
Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

Mint írták, a Szurdokpart úton két gépjárművet is ellenőriztünk – az egyik esetben két személyt kábítószer fogyasztás gyanújával előállításra került - írja a gyöngyösi városrendészet. 

Később a Jeruzsálem úton egy világítás nélkül közlekedő kerékpárosnál is kábítószergyanús anyagot találtak, akiről kiderült, hogy körözték is. 

 

 

