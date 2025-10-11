Felokosították a VÉDA kameráit: eddig ezt simán megúsztad, mostantól már csúnyán büntetnek érte

Szeptember 18-tól új szigorítás lépett életbe az utakon: a VÉDA kamerarendszer már nemcsak a sofőrt, hanem az utasokat is ellenőrzi. Berzai Zsolt r. alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának osztályvezetője előtte elmondta, a közlekedésbiztonság olyan társadalmi ügy, amely mindenkit érint, ezért fontos, hogy a szabályszegéseknek valós következménye legyen.

A VÉDA kamerák már a biztonsági öveket is figyelik Fotó: Vida Márton

– A biztonsági öv használatának elmulasztása közvetlen életveszélyt jelent, ezért indokolt, hogy az objektív felelősség – vagyis a jármű üzembentartójának felelőssége – alá kerüljön – mondta. Berzai Zsolt elmondta, egy szankció akkor hatékony, ha gyors és elkerülhetetlen, így az emberekben tudatosul, hogy a szabályszegést minden esetben követi felelősségre vonás.

A hárompontos biztonsági öv a közúti biztonság egyik legfontosabb találmánya. Az elmúlt 50 évben legalább egymillió életet mentett meg, használata 50-60 százalékkal csökkenti a sérülés és halálozás kockázatát, baleset esetén az ütközési energiát a test legteherbíróbb részeire vezeti el.

– A biztonsági övhasználat növelését célzó CSAT(T)LAKOZZ kampány 2023-ban indult, mivel a magyar övhasználati arány elmaradt az európai átlagtól.

A kampány és a fokozott rendőri ellenőrzések hatására javultak az adatok:

a vezetők 92 százaléka,

az első utasok 90 százaléka,

a hátsó utasok 65 százaléka használja már a biztonsági övet.

Mindezek ellenére 2024-ben még mindig több mint ezer ember sérült meg, és 92-en haltak meg, mert nem voltak bekötve.

Hogyan működik az új szabályozás? A VÉDA alapján is büntetnek?

Ha a jogsértést rendőr állapítja meg a helyszínen, az elkövetőt bírságolják meg közvetlenül; ha a szabályszegést VÉDA-kamerák rögzítik, az üzembentartó kapja a bírságot, aki kimentheti magát, ha nyilatkozik arról, hogy más vezette a járművet. Összességében fontos, hogy 2025 őszétől a biztonsági öv nemcsak életmentő eszköz, hanem objektív jogi kötelezettség is. Aki elmulasztja használni, az akár megállítás nélkül, kamerafelvétel alapján is bírságra számíthat.

További változás, hogy a rendőrség pontosan rögzítette, mennyi bírság jár ezért a vétségért. Ezek szerint lakott területen belül 20 ezer forint, lakott területen kívül 30 ezer forint, autópályán pedig 40 ezer forint büntetés jár minden olyan utas után, aki nincs bekötve.

Megkérdeztük az ORFK-t, hogy az új eljárás bevezetése óta mik a tapasztalataik, an-e arra vonatkozó adat, hogy mennyi szabályszegőt szúrtak ki a VÉDA rendszerek. Mint írták, a vonatkozó rendelet szeptember 18-i hatályba lépése óta eltelt idő rövidsége okán egyelőre ezek a kérdések még nem megválaszolhatók: a tapasztalatok értékelése jelenleg is folyamatban van, így az idő előtt közölt adatok nem mutatnának reális képet.