Baleset

3 órája

Villanyoszlopnak hajtott egy autó Mezőtárkányban

Címkék#tűzoltók#villanyoszlop#baleset

Kedden éjjel baleset történt Mezőtárkányban, több tűzoltó is érkezett a helyszínre.

Heol.hu

Villanyoszlopnak hajtott egy személyautó Mezőtárkányban, a Bartók Béla úton kedden éjjel. A füzesabonyi hivatásos és a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az áramszolgáltató szakemberei a helyszínen voltak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Shutterstock

Kidőlt a villanyoszlop - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

 

 


 

