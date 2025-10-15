Villanyoszlopnak hajtott egy autó Mezőtárkányban

Villanyoszlopnak hajtott egy személyautó Mezőtárkányban, a Bartók Béla úton kedden éjjel. A füzesabonyi hivatásos és a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az áramszolgáltató szakemberei a helyszínen voltak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Villanyoszlopnak hajtott egy személyautó Mezőtárkányban

Forrás: Shutterstock

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kidőlt a villanyoszlop - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.