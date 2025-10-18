Embert gázolt ez egri vonat, borul a közlekedés a hatvani vonalon

Az Egerből 12:08-kor a Keleti pályaudvarra indult IR87-es Agria InterRégió (5505) Rákos állomáson elütött – egy feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert – számolt be a vonatgázolásról a Mávinform.

Vonatgázolás: az Agria Interrégió elgázolt egy embert Rákos állomáson, felborult a vasúti közlekedés a hatvani vonalon

Baleset miatt az újszászi, a hatvani vonalon és az S76-os vonatok közlekedésében hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó elővárosi járatokra lehet számítani a délutáni órákban, mert Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Forgalmi változások:

az S60-as vonatok nem közlekednek a fennakadás végéig

az S80-as vonatok nem közlekednek

az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak

a G60-as és Z60-as vonatok mindenhol megállak

az S76-os vonatok néhány kivétellel csak Újpest és Pilisvörösvár között járnak

a Pilisvörösvárról 13:52-kor elindult S76-os vonat (3245) csak Angyalföldig közlekedett.

a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3284) csak Angyalföldtől közlekedik.

a Pilisvörösvárról 14:52-kor és a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3265, 3274) a teljes útvonalon kimarad.

A fennakadás a Tokaj és Nyírség InterCityket is érinti, melyek pályafelújítás miatt a főváros és Szolnok között az újszászi vonalon át közlekednek.

Frissítés 16:30

A vonat elé lépő ember sajnos nem élte túl az ütközést: