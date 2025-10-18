2 órája
Embert gázolt ez egri vonat, borul a közlekedés a hatvani vonalon
Elütött egy embert szombat délután az Egerből induló Agria InterRégió Rákos állomáson. A baleset miatt Heves vármegyében is felborult a vonatközlekedés.
Az Egerből 12:08-kor a Keleti pályaudvarra indult IR87-es Agria InterRégió (5505) Rákos állomáson elütött – egy feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert – számolt be a vonatgázolásról a Mávinform.
Baleset miatt az újszászi, a hatvani vonalon és az S76-os vonatok közlekedésében hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó elővárosi járatokra lehet számítani a délutáni órákban, mert Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.
Forgalmi változások:
- az S60-as vonatok nem közlekednek a fennakadás végéig
- az S80-as vonatok nem közlekednek
- az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak
- a G60-as és Z60-as vonatok mindenhol megállak
- az S76-os vonatok néhány kivétellel csak Újpest és Pilisvörösvár között járnak
- a Pilisvörösvárról 13:52-kor elindult S76-os vonat (3245) csak Angyalföldig közlekedett.
- a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3284) csak Angyalföldtől közlekedik.
- a Pilisvörösvárról 14:52-kor és a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3265, 3274) a teljes útvonalon kimarad.
A fennakadás a Tokaj és Nyírség InterCityket is érinti, melyek pályafelújítás miatt a főváros és Szolnok között az újszászi vonalon át közlekednek.
Frissítés 16:30
Van segítség!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
Ahogy egy órája beszámoltunk róla, egy műszaki hibás tehervonat miatt késtek a vonatok a hatvani és az egri vonalon is:
