Gázolás

2 órája

Embert gázolt ez egri vonat, borul a közlekedés a hatvani vonalon

Címkék#Agria InterRégió#Eger#tragikus vonatgázolás#gázolás

Elütött egy embert szombat délután az Egerből induló Agria InterRégió Rákos állomáson. A baleset miatt Heves vármegyében is felborult a vonatközlekedés.

Heol.hu

Az Egerből 12:08-kor a Keleti pályaudvarra indult IR87-es Agria InterRégió (5505) Rákos állomáson elütött – egy feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert – számolt be a vonatgázolásról a Mávinform.

Vonatgázolás: az Agria Interrégió elgázolt egy embert Rákos állomáson, felborult a vasúti közlekedés a hatvani vonalon
Vonatgázolás: az Agria Interrégió elgázolt egy embert Rákos állomáson, felborult a vasúti közlekedés a hatvani vonalon
Forrás: Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Baleset miatt az újszászi, a hatvani vonalon és az S76-os vonatok közlekedésében hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó elővárosi járatokra lehet számítani a délutáni órákban, mert Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Forgalmi változások:

  • az S60-as vonatok nem közlekednek a fennakadás végéig
  • az S80-as vonatok nem közlekednek
  • az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak
  • a G60-as és Z60-as vonatok mindenhol megállak
  • az S76-os vonatok néhány kivétellel csak Újpest és Pilisvörösvár között járnak
  • a Pilisvörösvárról 13:52-kor elindult S76-os vonat (3245) csak Angyalföldig közlekedett.
  • a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3284) csak Angyalföldtől közlekedik.
  • a Pilisvörösvárról 14:52-kor és a Rákosról 14:06-kor induló S76-os vonat (3265, 3274) a teljes útvonalon kimarad.

A fennakadás a Tokaj és Nyírség InterCityket is érinti, melyek pályafelújítás miatt a főváros és Szolnok között az újszászi vonalon át közlekednek.

Frissítés 16:30

A vonat elé lépő ember sajnos nem élte túl az ütközést:

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Ahogy egy órája beszámoltunk róla, egy műszaki hibás tehervonat miatt késtek a vonatok a hatvani és az egri vonalon is:

 

