Szörnyű baleset, elsodort egy embert a füzesabonyi vonat
A Füzesabony - Nyíregyháza közötti személyvonatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. A Keleti pályaudvarról indult vonat elsodort egy embert, a vonatgázolás helyszínelése még tart.
Elsodort egy embert egy Tokaj InterCity (IC 560) járat Mezőkeresztes-Mezőnyárád között, a vonat a Keleti pályaudvarról indult 7:25-kor. A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani baleseti helyszínelés miatt - írja a MÁV.
Mint írták, Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.
Az Országos Mentőszolgálatot megkérdeztük az eset kapcsán, cikkünket frissítjük, amint válaszolnak.
Múlt szombaton a Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél.
