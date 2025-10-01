Szörnyű baleset, elsodort egy embert a füzesabonyi vonat

Elsodort egy embert egy Tokaj InterCity (IC 560) járat Mezőkeresztes-Mezőnyárád között, a vonat a Keleti pályaudvarról indult 7:25-kor. A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani baleseti helyszínelés miatt - írja a MÁV.

Vonatgázolás történt Mezőnyárádnál, több InterCity késik

Mint írták, Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.

