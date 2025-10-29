Szégyen a hevesi vonaton, így bízzon az ember az utastársaiban…

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a sértett 2024 novemberében a vonaton felejtette a táskáját az irataival, bankkártyájával, készpénzzel és mobil telefonjával együtt. A vádlott ugyanezen az állomáson felszállt és amint meglátta a vonaton felejtett táskát, elvitte - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Egyből elvitte a vonaton felejtett táskát

Forrás: Heol.hu

Mint írta, a vádhatóság kisebb értékre több közokirat és készpénz helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt közérdekű munka kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottal szemben, vagyonelkobzás elrendelése mellett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Fontos tudni, hogy nem tekinthető elveszett dolognak a tömegközlekedési eszközön és hivatali épületekben felejtett dolog. Ilyen esetekben ugyanis a tárgy tévedésből vagy figyelmetlenségből került ki a sértett birtokából, és fennáll annak a lehetősége, hogy azokat utólag ismét birtokba vegye.