Lopás

2 órája

Szégyen a hevesi vonaton, így bízzon az ember az utastársaiban…

Valaki tömegközledésen felejtette a holmiját, az irataival együtt. A vonaton felejtett táskát egyből elvitték.

Heol.hu

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a sértett 2024 novemberében a vonaton felejtette a táskáját az irataival, bankkártyájával, készpénzzel és mobil telefonjával együtt. A vádlott ugyanezen az állomáson felszállt és amint meglátta a vonaton felejtett táskát, elvitte - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Egyből elvitte a vonaton felejtett táskát
Forrás: Heol.hu

Mint írta, a vádhatóság kisebb értékre több közokirat és készpénz helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt közérdekű munka kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottal szemben, vagyonelkobzás elrendelése mellett.

Fontos tudni, hogy nem tekinthető elveszett dolognak a tömegközlekedési eszközön és hivatali épületekben felejtett dolog. Ilyen esetekben ugyanis a tárgy tévedésből vagy figyelmetlenségből került ki a sértett birtokából, és fennáll annak a lehetősége, hogy azokat utólag ismét birtokba vegye.

Súlyosabban minősül az elkövető cselekménye, ha a lopást közokiratra – személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, stb. – követi el.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kisebb értékre elkövetett lopást egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével követik el. A kisebb érték azt jelenti, hogy az elkövetési érték ötvenezer-egy és ötszázezer forint közötti.

 

 

 

