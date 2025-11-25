Motoros és autós ütközött össze a 25-ös főúton + videó

A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 11-es km-nél egy személygépkocsi és egy motoros ütközött össze. A Kerecsend felé vezető oldalon egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform.

Forrás: Magyar Nemzet

Frissítés 17:45

– Baleset történt vasárnap Egerben a Mátyás király út és a Déva utca találkozásánál, egy autós nagy ívben akart lekanyarodni a főútról, ekkor ütközött a szemből érkező motorossal. A helyszínelést a kollégák befejezték, az útszakasz szabadon járható – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, a balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett, míg az autós sérülések nélkül megúszta az ütközést.

