Motoros és autós ütközött össze a 25-ös főúton + videó
Baleset történt a 25-ös főúton Eger belterületén vasárnap késő délután. Az érintett szakaszon sávlezárásra kell számítani.
A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 11-es km-nél egy személygépkocsi és egy motoros ütközött össze. A Kerecsend felé vezető oldalon egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform.
Frissítés 17:45
– Baleset történt vasárnap Egerben a Mátyás király út és a Déva utca találkozásánál, egy autós nagy ívben akart lekanyarodni a főútról, ekkor ütközött a szemből érkező motorossal. A helyszínelést a kollégák befejezték, az útszakasz szabadon járható – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, a balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett, míg az autós sérülések nélkül megúszta az ütközést.
