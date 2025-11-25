november 2., vasárnap

Baleset

49 perce

Motoros és autós ütközött össze a 25-ös főúton + videó

Címkék#motor#személygépkocsi#25-ös főút#baleset

Baleset történt a 25-ös főúton Eger belterületén vasárnap késő délután. Az érintett szakaszon sávlezárásra kell számítani.

Heol.hu

A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 11-es km-nél egy személygépkocsi és egy motoros ütközött össze. A Kerecsend felé vezető oldalon egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform

Egy autó és egy motor ütköztek össze a 25-ös főúton.
Forrás: Magyar Nemzet

Frissítés 17:45

– Baleset történt vasárnap Egerben a Mátyás király út és a Déva utca találkozásánál, egy autós nagy ívben akart lekanyarodni a főútról, ekkor ütközött a szemből érkező motorossal. A helyszínelést a kollégák befejezték, az útszakasz szabadon járható – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk, a balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett, míg az autós sérülések nélkül megúszta az ütközést.

Néhány héttel ezelőtt ugyanezen a szakaszon volt baleset a 25-ösön:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délután hatalmas torlódás bénította meg az M3-as autópályát:

 

