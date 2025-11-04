A hevesi temetőben nem csak gyertyák, hanem tuják is égtek

Vasárnap még sűrűbben szóltak a szirénák

A vasárnap sem múlt el események nélkül – sőt, a tűzoltóknak szinte egymást érték a riasztások. Zaránkon, a Szabadság utcában egy üres melléképület gyulladt ki, de a hevesi hivatásos tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat. Szerencsére senki sem sérült meg.

Kora este Pétervásárán, a Petőfi Sándor utcában korom égett egy családi ház kéményében. A helyi egység kéziszerszámokkal számolta fel az égést, és értesítette a kéményseprőket is. Itt sem történt sérülés, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség.

Tarnazsadányban másfél hektáron égett a száraz fű a Kossuth Lajos utca környékén. A hevesi és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral vetettek véget a tűznek. Nem sokkal később Erken, az Árpád utcában háromszáz négyzetméteren kapott lángra a nádas, míg Tiszanánán, a Hangács utcában néhány négyzetméteren égett a száraz fű. Ezeket a tüzeket a jászárokszállási hivatásos és a tiszanánai önkormányzati tűzoltók oltották el.

A hevesi temetőben sem maradt el a beavatkozás: a Somogyi utcában két tuja gyulladt meg, de a helyi egység egy vízsugárral gyorsan megfékezte a lángokat.