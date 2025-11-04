32 perce
A hevesi temetőben nem csak gyertyák, hanem tuják is égtek
Mozgalmas hétvégét zártak a Heves vármegyei tűzoltók: összesen tizenöt segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. Lakástűz, kigyulladt melléképület, szén-monoxid-veszély és szarvasos ütközés is szerepelt a riasztások között, a lánglovagoknak bőven akadt dolguk.
Nem telt eseménytelenül a hétvége a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjában: összesen 15 segélyhívás érkezett az ügyeletre. A nyolc tűzeset és három műszaki mentés kezelésében 18 hivatásos és egy önkormányzati egység vett részt, emellett négy téves riasztás is akadt – tájékoztatott a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Szombaton lángolt egy lakás erkélye Gyöngyösön
A hétvége első tűzesete Gyöngyösön, a Pesti úton történt: egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélye kapott lángra, majd a tűz átterjedt a lakás belső helyiségeire is, sőt a negyedik emeleti erkélyt is érintette. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, a helyszínre a megyei műveleti szolgálatot is riasztották. A tűzben érintett lakás lakhatatlanná vált, a lakók elhelyezéséről rokonok gondoskodtak.
Vasárnap még sűrűbben szóltak a szirénák
A vasárnap sem múlt el események nélkül – sőt, a tűzoltóknak szinte egymást érték a riasztások. Zaránkon, a Szabadság utcában egy üres melléképület gyulladt ki, de a hevesi hivatásos tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat. Szerencsére senki sem sérült meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kora este Pétervásárán, a Petőfi Sándor utcában korom égett egy családi ház kéményében. A helyi egység kéziszerszámokkal számolta fel az égést, és értesítette a kéményseprőket is. Itt sem történt sérülés, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség.
Tarnazsadányban másfél hektáron égett a száraz fű a Kossuth Lajos utca környékén. A hevesi és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral vetettek véget a tűznek. Nem sokkal később Erken, az Árpád utcában háromszáz négyzetméteren kapott lángra a nádas, míg Tiszanánán, a Hangács utcában néhány négyzetméteren égett a száraz fű. Ezeket a tüzeket a jászárokszállási hivatásos és a tiszanánai önkormányzati tűzoltók oltották el.
A hevesi temetőben sem maradt el a beavatkozás: a Somogyi utcában két tuja gyulladt meg, de a helyi egység egy vízsugárral gyorsan megfékezte a lángokat.
Égő autó, szén-monoxid és vadbaleset
Az éjszaka sem telt nyugodtan: Gyöngyösön, a Batthyány Lajos téren egy személyautó motortere gyulladt ki. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínen voltak, eloltották a tüzet, visszahűtötték az izzó alkatrészeket, majd hőkamerával átvizsgálták a járművet.
Közben Hatvanban, a Horváth Mihály úton megszólalt a szén-monoxid-érzékelő egy társasházi lakás fürdőszobájában. A helyszínre riasztott tűzoltók kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ami az átfolyós vízmelegítő készülék hibás működéséből származott. A gázszolgáltató szakemberei azonnal megtiltották a készülék használatát, a kéményseprők pedig ellenőrzik a rendszert.
A hétvége zárásaként egy szarvassal ütközött személyautó a 3-as főút 77-es kilométerszelvényén. A gyöngyösi tűzoltók áramtalanították a járművet; sérülés nem történt.
Most találtuk: több mint 20 év után eladó Eger egyik leghíresebb kifőzdéje!
Ez a műtét több volt, mint aminek látszik – álmában se gondolta, hogy mi vár rá az egri kórházban
Hiába keresik a turisták, eltűnt Heves vármegye egyik legszebb látványossága – az Egererdő is megszólalt