november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rablás

4 perce

A nyílt utcán raboltak ki egy idős nénit Hevesben

Címkék#idős néni#Lőrinci#rablás

Fiatalok egy idős, beteg nénit fosztottak ki a nyílt utcán Lőrinciben. Azonban a rablók nem sokáig örülhettek a zsákmányuknak.

– Egy idős, beteg nénitől próbáltak pénzt lopni fiatalok Lőrinci egyik utcájában. Követték, majd a kerékpárján lévő táskából eltulajdonították 95.000 forintját. A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület járőrei azonban nem hagyták annyiban – alig tíz percen belül elfogták a két fiatalt – számolt be az esetről Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület hivatalos Facebook-oldalán.

Fiatalok raboltak ki egy idős nénit, azonban nem sokáig örülhettek a zsákmánynak.
Fiatalok raboltak ki egy idős nénit, azonban nem sokáig örülhettek a zsákmánynak.
Forrás: MTI/Lakatos Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az idős néni visszakapta az ellopott pénzét

A helyszínre érkező Misányi Henrietta rendőr őrmester, Lőrinci Város körzeti megbízottja és járőrtársa intézkedett az elkövetőkkel szemben, az idős hölgy pedig visszakapta az ellopott pénzét.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség körözést adott ki egy 16 éves tolvaj ellen Gyöngyösön:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu