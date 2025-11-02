4 perce
A nyílt utcán raboltak ki egy idős nénit Hevesben
Fiatalok egy idős, beteg nénit fosztottak ki a nyílt utcán Lőrinciben. Azonban a rablók nem sokáig örülhettek a zsákmányuknak.
– Egy idős, beteg nénitől próbáltak pénzt lopni fiatalok Lőrinci egyik utcájában. Követték, majd a kerékpárján lévő táskából eltulajdonították 95.000 forintját. A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület járőrei azonban nem hagyták annyiban – alig tíz percen belül elfogták a két fiatalt – számolt be az esetről Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület hivatalos Facebook-oldalán.
Az idős néni visszakapta az ellopott pénzét
A helyszínre érkező Misányi Henrietta rendőr őrmester, Lőrinci Város körzeti megbízottja és járőrtársa intézkedett az elkövetőkkel szemben, az idős hölgy pedig visszakapta az ellopott pénzét.
