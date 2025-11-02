A nyílt utcán raboltak ki egy idős nénit Hevesben

– Egy idős, beteg nénitől próbáltak pénzt lopni fiatalok Lőrinci egyik utcájában. Követték, majd a kerékpárján lévő táskából eltulajdonították 95.000 forintját. A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület járőrei azonban nem hagyták annyiban – alig tíz percen belül elfogták a két fiatalt – számolt be az esetről Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület hivatalos Facebook-oldalán.

Fiatalok raboltak ki egy idős nénit, azonban nem sokáig örülhettek a zsákmánynak.

Forrás: MTI/Lakatos Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az idős néni visszakapta az ellopott pénzét

A helyszínre érkező Misányi Henrietta rendőr őrmester, Lőrinci Város körzeti megbízottja és járőrtársa intézkedett az elkövetőkkel szemben, az idős hölgy pedig visszakapta az ellopott pénzét.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség körözést adott ki egy 16 éves tolvaj ellen Gyöngyösön: