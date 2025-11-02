november 2., vasárnap

Pót-halloween

1 órája

A tóba, majd a rendőrségre vezetett a mindenszenteki jaszkari

Címkék#Mezőkövesd#jármű önkényes elvétele#munkagép

Önkényesen vitték el a munkagépet a 14-15 éves suhancok, mivel senkit sem tudtak megkérdezni az éjszaka közepén, szabad-e.

Tóth Balázs

Elkötöttek egy munkagépet, majd a pót-halloweeni csapatás után belehajtottak bele a Kavicsos-tóba Mezőkövesden. Vasárnap reggel az egyik helyi cég daruskocsival emelte ki a járművet a vízből. Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől, Varga Rudolftól megtudtuk, az éjszaka folyamán három 14-15 éves fiatal elkötött egy munkagépet és később belehajtott a tóba. A tinédzsereket a rendőrök előállították, velük szemben jármű önkényes elvétele miatt indított büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság.

A kisméretű munkagépet vasárnap emelték ki a vízből
A kisméretű munkagépet vasárnap emelték ki a vízből
Forrás: Tóth Mihály

