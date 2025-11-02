A tóba, majd a rendőrségre vezetett a mindenszenteki jaszkari

Elkötöttek egy munkagépet, majd a pót-halloweeni csapatás után belehajtottak bele a Kavicsos-tóba Mezőkövesden. Vasárnap reggel az egyik helyi cég daruskocsival emelte ki a járművet a vízből. Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől, Varga Rudolftól megtudtuk, az éjszaka folyamán három 14-15 éves fiatal elkötött egy munkagépet és később belehajtott a tóba. A tinédzsereket a rendőrök előállították, velük szemben jármű önkényes elvétele miatt indított büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság.

A kisméretű munkagépet vasárnap emelték ki a vízből

Forrás: Tóth Mihály

