Az éjszakai dömperparti a tóban ért véget, olyat csobbant, hogy Hevesig hallatszott – videóval

Címkék#Kavicsos tó#tolvaj#munkagép

Fiatalok loptak el egy kőszállító dömpert Mezőkövesden, amely végül a Kavicsos tóban kötött ki. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket, miközben az üzemeltető cég daruval emelte ki a munkagépet.

Heol.hu

Mezőkövesden heccből loptak el egy kőszállító dömpert november 1-én éjszaka. A helyi Kavicsos tóból kellett kiemelni a munkagépet, miután a közelben élők hallották, hogy néhány fiatal elindította a gépet. Egyelőre nem tisztázott, hogy a dömpert véletlenül vagy szándékosan hajtották a tóba.

A dömpert egy építkezésről lopták el a fiatalok
Forrás: Tények

A Tények információi szerint a dömper indítókulcsa benne maradt a gépben, így a tolvajok könnyen el tudták vinni. A helyiek elmondása alapján a fiatalok már napok óta az útfelújítás környékén randalíroztak, és más, ott hagyott munkagépekkel is szórakoztak.

Egy járókelő így számolt be az esetről, a Tények stábjának:

Kilenc óra környékén kijöttem dohányozni az erkélyre, akkor hallottam pár fiatal srácot, majd gépzúgást. Nem gondoltam volna, hogy éppen ellopják.

A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket.

Az üzemeltető cég saját költségén daru segítségével emelte ki a munkagépet a tóból, és jelenleg szervizben vizsgálják, hogy továbbra is használható-e. Az esetről korábban itt számoltunk be:

A munkagép kiemeléséről készült videót, itt nézhetik meg:

 

 

