2 órája

Balesethez rohantak a rendőrök és mentők Eger belvárosában + fotók

Hétfőn délután baleset történt Egerben, a Törvényház utcában.

Olvasónk beszámolója szerint hétfő délután Egerben, a Törvényház utca és a Trinitárius utca kereszteződésében rendőrautók lepték el a helyszínt, és egy mentő is kiérkezett. Baleset történt, a helyszínen olvasónk egy sérült fiatalt látott biciklivel.

Baleset történt Egerben, a Törvényház utcában.
Egy fiatal, kerékpáros férfi elesett és megsérült, más járművel nem ütközött - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Baleset történt Egerben

Fotók: Heol.hu

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
