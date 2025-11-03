Mi történt?
2 órája
Balesethez rohantak a rendőrök és mentők Eger belvárosában + fotók
Hétfőn délután baleset történt Egerben, a Törvényház utcában.
Olvasónk beszámolója szerint hétfő délután Egerben, a Törvényház utca és a Trinitárius utca kereszteződésében rendőrautók lepték el a helyszínt, és egy mentő is kiérkezett. Baleset történt, a helyszínen olvasónk egy sérült fiatalt látott biciklivel.
Egy fiatal, kerékpáros férfi elesett és megsérült, más járművel nem ütközött - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Baleset történt EgerbenFotók: Heol.hu
