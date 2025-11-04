1 órája
Mindent letarolt ami az útjába állt Füzesabonyban, csoda hogy nem gázolt el senkit + fotók
Baleset történt kedden reggel Füzesabonyban.
Olvasónk beszámolója szerint kedden reggel baleset történt Füzesabonyban, a Mátyás király út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében.
Egy autó szemből érkezett, áthajtott a kereszteződésen, majd felhajtott a járdára, kidöntött egy hirdetőtáblát és egy közúti jelzőtáblát, végül egy telek hátsó részében állt meg - közölte portálunkkal az olvasónk.
Baleset történt FüzesabonybanFotók: Heol.hu
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.
