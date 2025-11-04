november 4., kedd

Mindent letarolt ami az útjába állt Füzesabonyban, csoda hogy nem gázolt el senkit + fotók

Baleset történt kedden reggel Füzesabonyban.

Olvasónk beszámolója szerint kedden reggel baleset történt Füzesabonyban, a Mátyás király út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében. 

Forrás: Beküldött

Egy autó szemből érkezett, áthajtott a kereszteződésen, majd felhajtott a járdára, kidöntött egy hirdetőtáblát és egy közúti jelzőtáblát, végül egy telek hátsó részében állt meg - közölte portálunkkal az olvasónk. 

Baleset történt Füzesabonyban

Fotók: Heol.hu

Hihetetlen akció rázta meg a temető csendjét Egerszalókon november elsején. Menekülés közben egy autós hajtott be az egerszalóki temetőbe, majd nekiment több sírnak.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

 

 

 

