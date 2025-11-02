1 órája
Fotókon, ahogy lezúzta a sírokat a menekülő autós az egerszalóki temetőben
Egerszalókon szombaton különös baleset borzolta a kedélyeket. Egy autós menekülés közben a temetőbe hajtott, és több sírnak is nekiment.
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben.
Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.
Hihetetlen esemény zavarta meg a temető nyugalmát Egerszalókon szombaton. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy férfi két utasával autózott a településen, amikor a rendőrök meg akarták állítani, ám a sofőr a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott, és menekülni próbált.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az menekülés során az autós két síremléknek is nekiütközött, a második állította meg. Információink szerint a balesetben a sofőr és az utasok is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik tovább részleteket árultak el az üldözésről:
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben
Nem ez volt az egyetlen izgalom Mindenszentek napján. Egy gyöngyösi társasházi lakásban tűz ütött ki egy meggyújtott gyertya miatt:
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben