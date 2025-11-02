november 2., vasárnap

Autós üldözés

Fotókon, ahogy lezúzta a sírokat a menekülő autós az egerszalóki temetőben

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#üldözés#temető#baleset

Egerszalókon szombaton különös baleset borzolta a kedélyeket. Egy autós menekülés közben a temetőbe hajtott, és több sírnak is nekiment.

Fotókon, ahogy lezúzta a sírokat a menekülő autós az egerszalóki temetőben

Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Hihetetlen esemény zavarta meg a temető nyugalmát Egerszalókon szombaton. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy férfi két utasával autózott a településen, amikor a rendőrök meg akarták állítani, ám a sofőr a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott, és menekülni próbált.

Egy sír állította meg a menekülő autóst az egerszalóki temetőben.
Egy sír állította meg a menekülő autóst az egerszalóki temetőben.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

Az menekülés során az autós két síremléknek is nekiütközött, a második állította meg. Információink szerint a balesetben a sofőr és az utasok is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik tovább részleteket árultak el az üldözésről:

Nem ez volt az egyetlen izgalom Mindenszentek napján. Egy gyöngyösi társasházi lakásban tűz ütött ki egy meggyújtott gyertya miatt:

 

