Sok kivételes embertől vettünk végső búcsút 2025-ben Hevesben

Az életének 86. évében elhunyt Marmoly György András, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége alelnöke. A visszavonult sípmester egykor a HELASZ játékvezetői bizottsága elnökeként is irányította a Heves megyei bírókat. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2010-ben átvehette a Heves Megye Labdarúgásáért díjat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!