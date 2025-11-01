3 órája
Sok kivételes embertől vettünk végső búcsút 2025-ben Hevesben
2025-ben több híres ember is elhunyt Heves vármegyében: sportolóktól, művészektől, tanároktól, üzletemberektől és közéleti személyiségektől búcsúztunk. Cikkünkben bemutatjuk azokat, akik életükkel és munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a megye közösségi életéhez.
Január 30-án, váratlanul elhunyt a világbajnoki bronzérmes sportoló, az egri sportélet és a Heves vármegyei sportirányítás hajdani meghatározó egyénisége, Boros Zoltán. Az egykori kiváló tájfutó 76 éves korában távozott az élők sorából.
Elhunyt a vb-bronzérmes tájfutó, az egri sportélet hajdani meghatározó alakja
Pár nappal később halálos baleset történt a 32-es főúton, Hatvan közelében. A balesetben a Gyöngyösi KK fiatal kapusa, Pánczél Kevin hunyt el. A 20 éves kapus az ifjúsági csapat meghatározó játékosaként a 2024/25-ös szezonban már a HE-DO B. Braun Gyöngyös felnőttcsapatának keretében is helyet kapott. A tehetséges kapus előtt hatalmas jövő állt volna.
Haraszti Péter rosszul lett futás közben Egerben, a Leányka úti sportpályán július végén. A helyszínre érkező orvosok hosszú időn át próbálták újraéleszteni a TritonLife cégcsoport alapítóját, aki azonban a gyors beavatkozás ellenére életét vesztette. A 43 éves üzletember a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa volt.
Tragédia a sportpályán! Országosan ismert egri üzletember vesztette életét - frissítve
Július 30-án elhunyt Hervai Zsolt egri vállalkozó, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az Agria Drink és az Agria Market Kft tulajdonosa. Az üzletembert holtan találták egri otthonában.
„Kivételes személyiség távozott közülünk, aki mindig a közösség érdekeit helyezte előtérbe” - Hervai Zsolttól búcsúznak Egerben
Augusztus közepén újabb szörnyű tragédia rázta meg Heves vármegyét, elhunyt Tóth-Helli Ágoston. Az egyéves kisfiú leukémiás volt, gyűjtést is szerveztek a gyógykezelésére, amelyre végül nem lehetett elvinni. A szülők a végsőkig keresték a megoldást, de Ágoston hatalmas küzdelem után egy éves korában szülei karjában örök álomra szenderült.
Elhunyt Ágoston, az egyéves kisfiú, akiért egy egész ország fogott össze
Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium köztiszteletben álló pedagógusa, Burom Mária szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett. A tanárnő két héttel később, hosszú küzdelem után veszítette életét.
Ekkor vesznek búcsút az egri középiskola szeretett tanárnőjétől
Szintén szeptember 23-án hunyt el a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola szeretett tanítója, Dravnyik-Bognár Veronika. A tanítónő mindössze 34 éves volt.
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító
Az életének 86. évében elhunyt Marmoly György András, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége alelnöke. A visszavonult sípmester egykor a HELASZ játékvezetői bizottsága elnökeként is irányította a Heves megyei bírókat. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2010-ben átvehette a Heves Megye Labdarúgásáért díjat.
Október 5-én elhunyt Szabó László, az Egri Református Gyülekezet presbitere. Az egri reformátusok a 34. zsoltár soraival búcsúznak Laci bácsitól:
Két nappal később újabb tragédia rázta meg Egert, meghalt Lovasy László bábművész, bábkészítő, a magyar bábszínházi világ egyik legelismertebb alakja. Lovasy László a Harlekin Bábszínház alapító tagja volt.
Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én életét vesztette. A köztiszteletben álló tanár 50 évet élt. Diákjai és munkatársai még aznap megemlékezést tartottak a Dobóban, ahol gyertyákat gyújtottak emlékére.
Október közepén elhunyt Tóth Gyula atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke. A tanár úr 92 évet élt.
Október 22-én elhunyt Thoma Emőke, az Ybl-díjas építész halálhírét lánya közölte közösségi oldalán. Thoma Emőke nevéhez rengeteg egri épület fűződik, az ő tervei alapján készült el a Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium is.
Szintén október 22-én vesztette életét Katona István, aki 1997-től 2013-ig segédpüspökként szolgált az Egri Főegyházmegyében. Katona István 2013-as visszavonulásakor a legidősebb aktív főpásztor volt Európában.
Gyászol az egyházmegye - mindenki szeretett egri segédpüspöke hunyt el
