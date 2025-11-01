3 órája
Eltűnt egy kamasz lány Hatvanból, több, mint egy hete nem találják
Eltűnt egy 14 éves lány Hatvanból, akit utoljára múlthét szombaton láttak. Az Egri Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt hatvani lány felkutatásában.
Az Egri Rendőrkapitányság körözést adott ki a 14 éves Csikós Miléna Dzsenifer után, aki 2025. október 25-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrség közleményéből kiderül, hogy az eltűnt hatvani lány vékony testalkatú, 156–160 centiméter magas, barna, hátig érő hajjal és barna szemekkel rendelkezik.
Eltűnt hatvani lányt keres a rendőrség
Eltűnésekor világos barna nadrágot, fehér cipőt és fekete bőrkabátot viselt. A hatóságok kérik, hogy aki látta a lányt, vagy tud a tartózkodási helyéről, azonnal jelentkezzen a rendőrségnél - írja a police.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Korábban beszámoltunk arról, hogy a Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki körözést Lólé Ákos Ádám ellen. A 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott