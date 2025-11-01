Eltűnt egy kamasz lány Hatvanból, több, mint egy hete nem találják

Az Egri Rendőrkapitányság körözést adott ki a 14 éves Csikós Miléna Dzsenifer után, aki 2025. október 25-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrség közleményéből kiderül, hogy az eltűnt hatvani lány vékony testalkatú, 156–160 centiméter magas, barna, hátig érő hajjal és barna szemekkel rendelkezik.

Eltűnt hatvani lányt keres a rendőrség

Eltűnésekor világos barna nadrágot, fehér cipőt és fekete bőrkabátot viselt. A hatóságok kérik, hogy aki látta a lányt, vagy tud a tartózkodási helyéről, azonnal jelentkezzen a rendőrségnél - írja a police.hu.

