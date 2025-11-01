november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

3 órája

Eltűnt egy kamasz lány Hatvanból, több, mint egy hete nem találják

Címkék#eltűnt személy#körözés#rendőrség

Eltűnt egy 14 éves lány Hatvanból, akit utoljára múlthét szombaton láttak. Az Egri Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt hatvani lány felkutatásában.

Heol.hu

Az Egri Rendőrkapitányság körözést adott ki a 14 éves Csikós Miléna Dzsenifer után, aki 2025. október 25-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrség közleményéből kiderül, hogy az eltűnt hatvani lány vékony testalkatú, 156–160 centiméter magas, barna, hátig érő hajjal és barna szemekkel rendelkezik.

Eltűnt hevesi lányt keres a rendőrség
Eltűnt hatvani lányt keres a rendőrség
Forrás: police.hu

Eltűnt hatvani lányt keres a rendőrség

Eltűnésekor világos barna nadrágot, fehér cipőt és fekete bőrkabátot viselt. A hatóságok kérik, hogy aki látta a lányt, vagy tud a tartózkodási helyéről, azonnal jelentkezzen a rendőrségnél - írja a police.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki körözést Lólé Ákos Ádám ellen. A 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu