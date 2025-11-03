november 3., hétfő

Megszólalt a rendőrség a Bükkben eltűnt nő ügyében! Utoljára egy forrásnál látták Évát, teljes a készültség!

Nyomtalanul eltűnt egy nő a Bükkben. Az eltűnt nő felkutatására drónokat és helikoptert is bevetettek.

Csetényi Németh Éva Ilona október 31-én, 13 óra körül túrázás közben a Bükk hegységben található Flóra forrástól ismeretlen helyre távozott . A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A Miskolci Rendőrkapitányság eljárást folytat az eltűnt nő ügyében - olvasható a rendőrség honlapján.

Az eltűnt nő felkutatására drónokat és helikoptert is bevetettek.
Forrás: Police.hu

Mit lehet tudni az eltűnt nőről?

A nő 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja barna, mely őszülő, eltűnésekor copfban hordta - írják.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon - részletezik. 

A Boon.hu információi szerint az eltűnt nő felkutatására szombaton már drónokat és helikoptert is bevetettek. A keresés nagy erőkkel zajlik, elsősorban a Csanyik-völgyet és a Bükk azon részét vizsgálták át, ahol feltételezhetően utoljára tartózkodott. A kutatás lassan három napja tart. Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke nyilatkozott a Boon.hu-nak, hogy van-e esély a túlélésre. 

A napokban a Mátrában is keresni kellett egy mátraszőlősi asszonyt, illetve október 25-én a Bükkben tévedt el egy túrázó, akit quaddal, kutyával kerestek Bélapátfalváról. Zakkar Sándortól megtudtuk, késő délután kutyázás közben kaptak rendőrségi felkérést, mert egy középkorú férfi a Bélkő környékén eltévedt. Megkezdték az adatgyűjtést, igyekeztek kizárni a lehetséges helyszíneket, elindultak a keresett személy irányába, akivel egy ideig telefonon kapcsolatban tudtak maradni. 

Mivel azonban lemerült a férfi telefonja, és be is sötétedett, valamint nagy szintkülönbséget kellett volna teljesíteni, így másnap reggelre halasztották a kutatást. Annyi információjuk ég volt, hogy a férfi települési fényeket látott, így elindult abba az irányba. Másnap reggel már nem kellett keresni, mert a bajba jutott túrázó eljutott Felsőtárkányba.

Legutóbb egy 14 éves hatvani kislányról írtunk, aki eltűnt. Az Egri Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt hatvani lány felkutatásában.

 

 

 

