Tragédia

Halálos sérülést okozott egy rendőr Hevesben

M. F.-fel szemben két alkalommal intézkedtek rendőrök, mindkétszer a férfi volt felesége kérésére. A járőrök egyike kézzel megütötte a férfit, aki halálos sérülést szenvedett. Így lett az intézkedésből emberölés Hevesben.

Dr. Szalay Zoltán

Alapos a gyanú, hogy rendőri intézkedéssel hozható összefüggésbe a tragédia. A járőr nem tudhatta, hogy a sértettnek májbetegsége van, megütötte őt, majd a sértett halálos sérülést szenvedett el – közölte rendkívüli sajtótájékoztatón dr. Lantos Bálint r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Az ott elhangzottakról az 1999. november 18-i számában tudósított a Heves Megyei Hírlap. 

Az orvos szakértő megállapította, hogy alappal feltehető az idegenkezűség. Ezt később megerősítette a Miskolci Igazságügyi Szakértői Intézet szakvéleménye is. A főkapitányság nyomozó osztálya halált okozó testi sértés bűntett alapos gyanúja miatt indított eljárást.

Az ominózus éjjelen M. F.-fel szemben két alkalommal intézkedtek rendőrök, mindkétszer a férfi volt felesége kérésére. A nyomozás során felülvizsgálták a rendőrök eljárását is. A járőrök egyike, S. K. a férfit egyszer kézzel megütötte. Alapos a gyanú, hogy ezzel összefüggésben következhetett be a halálos sérülés. Az orvos szakértő rögzítette, hogy M. F. létfontosságú szervében atípusos elváltozás volt felfedezhető az italozó életmódja miatt. Dr. Lantos Bálint leszögezte: a rendőrség az állampolgárok jogszerűtlen bántalmazásától elhatárolja magát. 

A főkapitányság megküldte az ügyet a Heves Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak, amelynek munkatársai folytatták az eljárást. S. K.-t felfüggesztették a munkájából. 

A nyomozó hivatal vezetője, dr. Hajdú Tamás kifejtette: S. K. ellen hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétség alapos gyanúja miatt folytatják a büntetőeljárást. A járőr nem tudhatta, a sértettnek májbetegsége van, májmegnagyobbodásban szenvedett, s kis-közepes erőbehatásra megrepedhetett a létfontosságú szerve, az emiatti elvérzés vezetett a halálához. Egészséges embernél egy ilyen ütés nem okozott volna problémát. Tanulság, az intézkedő rendőrnek óvakodnia kellene az indulatkitöréstől.

Az félreforduló környékén nem ez volt az egyetlen eset, amit sokkolhatta a vármegyét. 

2000 januárjában egy 34 éves gyöngyösi anyukát öltek meg fényes nappal. A kegyelten gyilkosságnak azóta sincs felelőse.

Hevesben az egyik legsúlyosabb ítéletet 1999 szeptemberében a fiatalkorú Cs. G.-re mondta ki a megyei bíróság nyereségvágyból, különös ­kegyet­lenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt. 

Egy 29 éves hevesi nő halálra késelte férjét, miután az a saját és gyermeke életére tört.  1997. november 17-én kora reggel a házaspár fia a következőre riadt fel: az apja az anyja fölött áll egy késsel a kezében, és azt kiabálja: „Most megdöglesz! Te, és utána a gyerekek.” Az asszony ösztönösen elfordult, így a döfés a felkarját érte. A megtámadott feleség védekezésül megmarkolta a pengét, a fiú pedig meglátta az asztalon az apjától kapott bicskát, amivel hátulról tarkótájon szúrta az ölni akaró férfit.

 

 

