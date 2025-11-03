Halálos sérülést okozott egy rendőr Hevesben

Alapos a gyanú, hogy rendőri intézkedéssel hozható összefüggésbe a tragédia. A járőr nem tudhatta, hogy a sértettnek májbetegsége van, megütötte őt, majd a sértett halálos sérülést szenvedett el – közölte rendkívüli sajtótájékoztatón dr. Lantos Bálint r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Az ott elhangzottakról az 1999. november 18-i számában tudósított a Heves Megyei Hírlap.

Emberölés Hevesben: a járőrök egyike kézzel megütötte a férfit Illusztráció

Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Az orvos szakértő megállapította, hogy alappal feltehető az idegenkezűség. Ezt később megerősítette a Miskolci Igazságügyi Szakértői Intézet szakvéleménye is. A főkapitányság nyomozó osztálya halált okozó testi sértés bűntett alapos gyanúja miatt indított eljárást.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az ominózus éjjelen M. F.-fel szemben két alkalommal intézkedtek rendőrök, mindkétszer a férfi volt felesége kérésére. A nyomozás során felülvizsgálták a rendőrök eljárását is. A járőrök egyike, S. K. a férfit egyszer kézzel megütötte. Alapos a gyanú, hogy ezzel összefüggésben következhetett be a halálos sérülés. Az orvos szakértő rögzítette, hogy M. F. létfontosságú szervében atípusos elváltozás volt felfedezhető az italozó életmódja miatt. Dr. Lantos Bálint leszögezte: a rendőrség az állampolgárok jogszerűtlen bántalmazásától elhatárolja magát.

A főkapitányság megküldte az ügyet a Heves Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak, amelynek munkatársai folytatták az eljárást. S. K.-t felfüggesztették a munkájából.

A nyomozó hivatal vezetője, dr. Hajdú Tamás kifejtette: S. K. ellen hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétség alapos gyanúja miatt folytatják a büntetőeljárást. A járőr nem tudhatta, a sértettnek májbetegsége van, májmegnagyobbodásban szenvedett, s kis-közepes erőbehatásra megrepedhetett a létfontosságú szerve, az emiatti elvérzés vezetett a halálához. Egészséges embernél egy ilyen ütés nem okozott volna problémát. Tanulság, az intézkedő rendőrnek óvakodnia kellene az indulatkitöréstől.

Az félreforduló környékén nem ez volt az egyetlen eset, amit sokkolhatta a vármegyét.

2000 januárjában egy 34 éves gyöngyösi anyukát öltek meg fényes nappal. A kegyelten gyilkosságnak azóta sincs felelőse.