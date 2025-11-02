november 2., vasárnap

Achilles névnap

Üldözés

1 órája

Ezért menekült a rendőrök elől az egerszalóki temetőben sírnak csapódott autó + videó

Síremlékek közé csapódott egy autó szombaton az egerszalóki temetőben. Kiderült, a férfi miért menekült a rendőrök elől.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy férfi két utasával autózott Egerszalókon, amikor a rendőrök meg akarták állítani, ám a sofőr a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott, és menekülni próbált. Az autósüldözés azonban gyorsan véget ért, ugyanis a sofőr autójával az egerszalóki temető egyik sírjába csapódott.

Az egerszalóki temetőben ért véget az autósüldözés.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

Egy férfi virágot vitt szerettei sírjára, amikor becsapódott a temetőbe az autó.

– Itt voltunk a temetőben, és láttam több rendőr autót is a helyszínre érkezni. Meg ahogy elmondták, állítólag megszöktek a rendőrök elől – árulta el a Tények stábjának az egyik szemtanú.

Így kezdődött az autósüldözés

Egerszalók belvárosában akarták igazoltatni a sofőrt, azonban nem állt meg a rendőröknek, hanem menekülni kezdett. Pár száz métert tett meg, majd a temetőben egy sírnak ütközött. Hárman utaztak az autóban, közülük ketten kórházba kerültek. 

– Egy nő a fején, az arcán szenvedett sebeket, egy férfinek pedig a válla sérült meg, mindkettőjüket helyszíni ellátás után kórházba szállítottuk – árulta el Győrfi Pál, az OMSZ sajtószóvivője. 

Az autót egy 19 éves egerszalóki férfi vezette, kiderült, hogy nem volt érvényes jogosítványa, a rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit.

Az esetről több fotó is készült:

 

