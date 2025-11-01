43 perce
Ezrek indulnak útnak a temetőkhöz: mutatjuk, hol torlódhat a forgalom az M3-ason
Mindenszentek és Halottak napja idején megnövekedett forgalomra kell számítani az utakon, érdemes indulás előtt tájékozódni. Az MKIF tájékoztatása szerint próbálták a hétvégére tehermentesíteni az M3-as autópályát.
Mindenszentek és Halottak napja idején a megszokottnál is nagyobb forgalomra kell számítani az utakon. A hétvégi megnövekedett forgalomra való tekintettel az M3-as és az M7-es autópálya legforgalmasabb szakaszain – ahol erre lehetőség nyílt – a tereléseket elbontották, ezzel is segítve a közlekedést - írja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az utazók figyelmét felhívják arra, hogy indulás előtt érdemes tájékozódni a forgalmi helyzetről. Az előre nem látható eseményekről, balesetekről és rendkívüli helyzetekről az információs Messenger-csoportban adnak tájékoztatást. Az aktuális forgalmi rendről és felújításokról a www.mkif.hu/felujitas oldalon, illetve az ÚTINFORM felületén lehet információt találni.
Munkálatok az M3-as autópályán:
- Budapest felé, Hort közelében (63–67 km között): a belső sávon aszfaltoznak. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.
- Budapest felé, Hajdúnánás térségében (197–200 km között): burkolatjavítás miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.
Munkálatok a 25-ös főúton:
- Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es kilométer között továbbra is tart a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat mellékutakon terelik el.
