Ezrek indulnak útnak a temetőkhöz: mutatjuk, hol torlódhat a forgalom az M3-ason

Mindenszentek és Halottak napja idején a megszokottnál is nagyobb forgalomra kell számítani az utakon. A hétvégi megnövekedett forgalomra való tekintettel az M3-as és az M7-es autópálya legforgalmasabb szakaszain – ahol erre lehetőség nyílt – a tereléseket elbontották, ezzel is segítve a közlekedést - írja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mindenszentek hétvégéjén is dugulhat az M3-as autópálya

Fotó: Tóth Tibor / MW

Az utazók figyelmét felhívják arra, hogy indulás előtt érdemes tájékozódni a forgalmi helyzetről. Az előre nem látható eseményekről, balesetekről és rendkívüli helyzetekről az információs Messenger-csoportban adnak tájékoztatást. Az aktuális forgalmi rendről és felújításokról a www.mkif.hu/felujitas oldalon, illetve az ÚTINFORM felületén lehet információt találni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Munkálatok az M3-as autópályán:

Budapest felé, Hort közelében (63–67 km között): a belső sávon aszfaltoznak. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.

Budapest felé, Hajdúnánás térségében (197–200 km között): burkolatjavítás miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Munkálatok a 25-ös főúton: