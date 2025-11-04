Fa dőlt az iskola épületére Lőrinciben

Hétfő délután ijesztő pillanatokat éltek át a Lőrinciben, a Kastélykerti utcában található iskola tanulói és dolgozói, amikor egy mintegy tizenöt méter magas fa rádőlt az intézmény épületére.

A baleset következtében szerencsére senki sem sérült meg, de a kidőlt fa komoly veszélyt jelentett a gyerekekre és az ott tartózkodókra. Az esethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik láncfűrésszel darabolták fel és távolították el a fát az iskola tetejéről – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltók beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a továbbiakban bármilyen kár vagy baleset történjen. Az eset után az iskola épületének állapotát is megvizsgálták, hogy kizárják a szerkezeti károsodás lehetőségét.

Nem régiben ugyanitt szén-monoxid riasztás miatt kellett kiüríteni az egyik épületet.