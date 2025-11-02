november 2., vasárnap

Bíróság előtt

1 órája

„Neked megyek kocsival, a családod is elütöm” – üvöltve fenyegetőzött gyerekeiért a hevesi apa a hivatalban

A Hevesi Járásbíróságon tárgyalással folytatódott annak a férfinak az ügye, aki a vádirat szerint a Családsegítő Szolgálat egyik munkatársát azért fenyegette meg, mert nem kapott kedvező választ gyermekeivel kapcsolatos kérelmére. A hevesi férfi durván fenyegetőzött a családsegítőben. A vád fenyegetéssel intézkedésre kényszerítve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette.

Sike Sándor

Az eset még tavaly, a nyári hónapokban történt, amikor a vádlott a gyermekei hazagondozásáról és a nyári kapcsolattartásról szeretett volna egyeztetni a hatóság képviselőjével. A rendelkezésre álló adatok szerint M. L. kiskorú gyermekeinek nevelésbe vételét korábban a gyámhatóság már elrendelte, majd a határozatot később is fenntartotta. A férfi ennek ellenére szerette volna elérni, hogy a gyerekek hazakerülhessenek, vagy legalább ideiglenesen nála tölthessék a nyári szünidőt. A férfi  durva szavakkal fenyegetőzött a családsegítőben, ez büntetőeljáráshoz vezetett.

Durván fenyegetőzött a családsegítőben a hevesi férfi.
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

Durván fenyegetőzött a családsegítőben

A Hevesi Járási Ügyészség vádiratából kiderül, hogy mikor a családsegítőnél megjelent a vádlott, a szolgálat munkatársa tájékoztatta: csak akkor tehet javaslatot az időszakos kapcsolattartás engedélyezésére, ha a férfi élettársa igazolja, hogy részt vesz valamilyen addiktológiai kezelésben. A vádirat szerint a terhelt ekkor elvesztette önuralmát, kiabálni kezdett, majd az iroda folyosóján is folytatta a sértegetést és a fenyegetőzést.

A sértett – az ügyintéző – próbálta csillapítani a helyzetet, s közölte, hogy pszichológusi segítséget próbál szervezni a férfi élettársának. A vádlott azonban egyre indulatosabbá vált: azzal fenyegette meg a hivatali dolgozót, hogy 

„ha augusztusban nem lesznek otthon a gyerekek, a gépkocsijával szándékosan ütközni fog, át fog rajta hajtani, a családját is elüti, a járművét pedig felgyújtja” . 

Eközben fenyegető testtartást vett fel és hadonászott a kezeivel.

A vádirat szerint a férfi célja egyértelmű volt, megfélemlíteni akarta a sértettet, hogy az a gyermekek nevelésbe vételének felülvizsgálatakor, illetve a kapcsolattartás engedélyezésénél számára kedvező javaslatot tegyen.
A Hevesi Járásbíróság az ügyben október utolsó hetében tartott tárgyalást, de ítélet nem született még, új határnapot tűzött ki az elsőfokú bíróság.

 

