„Neked megyek kocsival, a családod is elütöm” – üvöltve fenyegetőzött gyerekeiért a hevesi apa a hivatalban

Az eset még tavaly, a nyári hónapokban történt, amikor a vádlott a gyermekei hazagondozásáról és a nyári kapcsolattartásról szeretett volna egyeztetni a hatóság képviselőjével. A rendelkezésre álló adatok szerint M. L. kiskorú gyermekeinek nevelésbe vételét korábban a gyámhatóság már elrendelte, majd a határozatot később is fenntartotta. A férfi ennek ellenére szerette volna elérni, hogy a gyerekek hazakerülhessenek, vagy legalább ideiglenesen nála tölthessék a nyári szünidőt. A férfi durva szavakkal fenyegetőzött a családsegítőben, ez büntetőeljáráshoz vezetett.

Durván fenyegetőzött a családsegítőben a hevesi férfi.

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A Hevesi Járási Ügyészség vádiratából kiderül, hogy mikor a családsegítőnél megjelent a vádlott, a szolgálat munkatársa tájékoztatta: csak akkor tehet javaslatot az időszakos kapcsolattartás engedélyezésére, ha a férfi élettársa igazolja, hogy részt vesz valamilyen addiktológiai kezelésben. A vádirat szerint a terhelt ekkor elvesztette önuralmát, kiabálni kezdett, majd az iroda folyosóján is folytatta a sértegetést és a fenyegetőzést.