Súlyos baleset

2 órája

Gyalogost gázoltak a zebrán Gyöngyösön

Egy idős férfit gázoltak el kedd este Gyöngyösön. Mutatjuk a részleteket.

Egy 80 év körüli férfi ütöttek el Gyöngyösön a Jókai úton, miközben a zebrán akart átmenni. 

Egy gyalogost gázoltak el Gyöngyösön.
További részletek derültek ki a gázolásról

– Baleset történt a Gyöngyösön a Jókai úton, egy személyautó egy idős férfit ütött el a gyalogátkelő helyen. Az érintett szakaszon a forgalom irányítás mellett halad – árulta el lapunknak Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Úgy tudjuk az elütött férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak a megkeresésünkre frissítjük a cikkünket. 

Ahogy korábban már beszámoltunk, baleset történt kedden reggel Füzesabonyban.

 

