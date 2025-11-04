Gyalogost gázoltak a zebrán Gyöngyösön

Egy 80 év körüli férfi ütöttek el Gyöngyösön a Jókai úton, miközben a zebrán akart átmenni.

Egy gyalogost gázoltak el Gyöngyösön.

Forrás: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

További részletek derültek ki a gázolásról

– Baleset történt a Gyöngyösön a Jókai úton, egy személyautó egy idős férfit ütött el a gyalogátkelő helyen. Az érintett szakaszon a forgalom irányítás mellett halad – árulta el lapunknak Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Úgy tudjuk az elütött férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak a megkeresésünkre frissítjük a cikkünket.

Ahogy korábban már beszámoltunk, baleset történt kedden reggel Füzesabonyban.