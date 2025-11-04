Gyilkosság lett a vége két család összecsapásának Tiszanánán

A gyilkosság elkövetéséhez lépésről lépésre haladtak a vádlottak. A vita csúcsán sok-sok verekedő családtag, barát és ismerős ment össze, fitogtatta erejét, s közülük nyolcan – hét férfi és egy nő – áll most bíróság előtt. Maga a történet a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint úgy kezdődött, hogy a III., valamint a VIII. rendű vádlottak kiskorú gyermekei a vádbeli cselekmények előtti napon összetűzésbe kerültek egymással. A konfliktusba a VIII. rendű vádlott is beavatkozott. Ez az esemény nagy felháborodást keltett a III. rendű terhelt családjában. A két vitázó felnőtt a személyes találkozójuk során nem tudta tisztázni a konfliktust, ezért a közösségi médiában élő adásban tovább üzengettek egymásnak.

Gyilkosság lett a vége két "család" felfegyverkezve történt összetűzésének

A gyilkosság eszköze kés volt, a "körülményei" pedig durva csoportos garázdasággal társultak

Az élő videózás igencsak elfajult, aminek következményeként másnap rokonok és barátok érkeztek több környékbeli településről a III. rendű vádlott ingatlanához, hogy a családot megerősítsék és hogy elégtételt vegyenek a VIII. rendű vádlott családján – rögzíti a váddokumentum. Létszámukat is megbecsüli a vádirat: összegyűlt körülbelül 15 személy. Közöttük ott volt az emberölés bűntettével vádolt I. rendű, az emberölés bűntettének kísérlete vádjával bíróság előtt álló II. rendű terhelt, valamint további öt vádlott, akik ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság a vád.

A "család" tagjai – különféle ütő- és vágóeszközökkel felfegyverkezve – megjelentek a VIII. rendű vádlott lakóháza előtt. A provokáció hatására a VIII. rendű vádlott és több családtagja – köztük az ott látogatóban tartózkodó sértett – szintén különféle eszközökkel felfegyverkezve kimentek az ingatlan elé, ahol a két család – rövid szóváltást követően – összeverekedett, a náluk lévő eszközökkel kölcsönösen bántalmazni kezdték egymást.

A verekedés során az emberölés bűntettének kísérletével vádolt II. rendű terhelt a VIII. rendű vádlottat támadta késsel, míg a vendégségben lévő – rövid idő múlva halálra szúrt – sértett a nála lévő vízmértékkel fejen ütötte a III. rendű és az I. rendű terheltek . Az ütéstől az előbbi ember elveszítette az eszméletét. A másik, a sértett által fejen sújtott vádlott ezt látva kikapta a kést a II. rendű vádlott kezéből és mellkason szúrta a "vízmértékes" embert, aki a mellkasán ért szúrás miatt a helyszínen meghalt.