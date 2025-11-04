november 4., kedd

Hajnalba nyúló éjszakai akció Gyöngyösön! Rendészek suhantak a társasházaknál, ezért szántották fel az utcákat

A Gyöngyösi Városrendészet kollégái hétfőn éjjel több alkalommal is visszatértek, hogy kiszűrjék a gyanúsan viselkedő személyeket.

A nap 24 órájában működő városrendészet folyamatosan azon dolgozik, hogy Gyöngyös minden részén jelen legyen, megelőzze a bűncselekményeket, és erősítse a lakosság biztonságérzetét. Hétfő éjszaka a Gyöngyösi Városrendészet kollégái a Domb városrészben több alkalommal is visszatérően megjelentek, hogy kiszűrjék a gyanúsan viselkedő személyeket és megelőzzék az esetleges jogsértéseket.

A Gyöngyösi Városrendészet kollégái újra akcióba lendültek az éjszaka
Forrás: Gyöngyösi Városrendészet/Facebook

Az ilyen rendszeres, preventív jellegű ellenőrzések célja, hogy a közterületek mindenki számára biztonságosak és nyugodtak maradjanak – nappal és éjszaka egyaránt - írják.

Legutóbb arról számoltunk be, hogy október 14-én késő este bejelentés érkezett a Lidl áruházból, hogy egy zavart állapotú személy nem hajlandó elhagyni az üzletet. A helyszínre érkező gyöngyösi városrendészek igyekeztek vele békésen kommunikálni, azonban a férfi hirtelen agresszívvá vált, és a bejáratnál, majd az utcán is erőszakosan viselkedett.

 

 

 

