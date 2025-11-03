2 órája
Botrány: sikkasztás miatt felelhet egy Heves megyei gondviselő – elképesztő, mit tett a gyerekkel
A digitális oktatás egyre elterjedtebb a Heves vármegyei iskolákban is, így több intézményben kapnak a gyerekek az oktatáshoz szükséges eszközöket. Egy Eger közeli általános iskola egyik tanulója viszont nem kapta meg iskolai laptopját, hiszen gondviselője úgy döntött, hogy pár ezer forintért eladja.
Egy Eger környéki általános iskolában a tanulók a digitális oktatást segítő pályázat keretében notebookokat kaptak, hogy könnyebben boldoguljanak a tanulmányaik során. Az egyik diák számítógépe azonban nem került jó helyre: a gyermek törvényes képviselője – aki a gépet átvette – 2025 tavaszán anyagi gondjai miatt mindössze 15 ezer forintért adta el az eredetileg 130 ezer forint értékű laptopot. Az ügy részleteiről dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész tájékoztatta portálunkat.
Az eszköz a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és pedagógusok számára” elnevezésű programból származott, és kifejezetten a tanuló személyes használatára, tanulmányai támogatására szolgált.
Digitális oktatáshoz használt iskolai laptopot adott el egy gondviselő
Az Egri Járási Ügyészség kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége miatt a büntetőeljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a gyanúsítottal szemben. Az ügyészség azt mérlegelte, hogy az eset körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a közvetítői eljárás a sértettnek nyújtandó jóvátétel mellett a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását is elősegíti. Sikeres közvetítői eljárás esetén a büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el. A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a sikkasztást kisebb értékre követik el. Akkor tekinthető kisebb értékre elkövetett bűncselekménynek a sikkasztás, ha az érték ötvenezer-egy és ötszázezer forint közötti.
A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.
