1 órája
Lángba borította a gyertya a gyöngyösi lakást
Tűzoltói beavatkozásra volt szükség Gyöngyösön, miután lángra kapott egy társasházi lakás. A tűzesetben nem sérült meg senki.
Tűz keletkezett egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélyén Gyöngyösön, a Pesti úton, szombat délután - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűz a lakásra is átterjedt, valamint egy negyedik emeleti lakás erkélyét is érintette. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Heves vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
A Gyöngyösi Tv beszámolója szerint egy idős házaspár mindenszentek alkalmából gyertyát gyújtott, ám elaludtak, és a gyertya meggyújtotta a lakást. Személyi sérülés szerencsére nem történt.
Főoldali képünk illusztráció, forrás: Bozsó Katalin / Kelet-Magyarország
