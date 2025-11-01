Lángba borította a gyertya a gyöngyösi lakást

Tűz keletkezett egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélyén Gyöngyösön, a Pesti úton, szombat délután - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűz a lakásra is átterjedt, valamint egy negyedik emeleti lakás erkélyét is érintette. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Heves vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

A Gyöngyösi Tv beszámolója szerint egy idős házaspár mindenszentek alkalmából gyertyát gyújtott, ám elaludtak, és a gyertya meggyújtotta a lakást. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Bozsó Katalin / Kelet-Magyarország